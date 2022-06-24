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https://sputnik-georgia.ru/20220624/posol-ukrainy-v-gruzii-ofitsialno-lishilsya-dolzhnosti-267851741.html
Посол Украины в Грузии официально лишился должности
Посол Украины в Грузии официально лишился должности
Президент Украины еще 30 марта заявил об отзыве послов из Грузии 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T23:42+0400
2022-06-24T23:42+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Игоря Долгова с должности Посла Украины в Грузии.Указ был опубликован на сайте президента Украины, вместе с указами о назначении послов в Португалии, Словакии, Новой Зеландии и Ливане и увольнении посла Украины в Иране.Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной, как пояснил Зеленский, стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России."Слишком много себе позволяет" - в Тбилиси отреагировали на заявление Давида Арахамия &gt;&gt;На данный момент обязанности посла в Грузии исполняет поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.
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грузия, новости, политика, украина, владимир зеленский

Посол Украины в Грузии официально лишился должности

23:42 24.06.2022
© photo: Sputnik / Miroslav Rotar' / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве, архивное фото
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
© photo: Sputnik / Miroslav Rotar'
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Президент Украины еще 30 марта заявил об отзыве послов из Грузии
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Игоря Долгова с должности Посла Украины в Грузии.
Указ был опубликован на сайте президента Украины, вместе с указами о назначении послов в Португалии, Словакии, Новой Зеландии и Ливане и увольнении посла Украины в Иране.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной, как пояснил Зеленский, стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России.
"Слишком много себе позволяет" - в Тбилиси отреагировали на заявление Давида Арахамия >>
На данный момент обязанности посла в Грузии исполняет поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.
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