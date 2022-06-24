https://sputnik-georgia.ru/20220624/posol-ukrainy-v-gruzii-ofitsialno-lishilsya-dolzhnosti-267851741.html

Посол Украины в Грузии официально лишился должности

Посол Украины в Грузии официально лишился должности

Президент Украины еще 30 марта заявил об отзыве послов из Грузии 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T23:42+0400

2022-06-24T23:42+0400

2022-06-24T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Игоря Долгова с должности Посла Украины в Грузии.Указ был опубликован на сайте президента Украины, вместе с указами о назначении послов в Португалии, Словакии, Новой Зеландии и Ливане и увольнении посла Украины в Иране.Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной, как пояснил Зеленский, стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России."Слишком много себе позволяет" - в Тбилиси отреагировали на заявление Давида Арахамия >>На данный момент обязанности посла в Грузии исполняет поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.

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грузия, новости, политика, украина, владимир зеленский