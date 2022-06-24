https://sputnik-georgia.ru/20220624/putin-rossiya-gotova-uvelichit-eksport-zerna-267844221.html

Путин: Россия готова увеличить экспорт зерна

Путин: Россия готова увеличить экспорт зерна

Россия готова добросовестно исполнять все свои обязательства не только по злаковым культурам, но и по удобрениям, заявил Путин 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T19:21+0400

2022-06-24T19:21+0400

2022-06-24T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Урожай зерна в России намечается хорошим и страна сможет поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна, сообщил президент РФ Владимир Путин.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергает подобные обвинения.Путин отметил, что Россия готова добросовестно исполнять все свои обязательства не только по злаковым культурам, но и по удобрениям, сельхозтоварам, энергоносителям и другой критически важной продукции, несмотря на то что работать стало сложнее: "усложняется страхование транспорта, сухогрузов, проведение банковских оплат" по торговым контрактам.При это президент РФ подчеркнул, что ситуация с вывозом украинского зерна искусственно раздувается, так как Российская Федерация не препятствует его вывозу.Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO >>"РФ готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию. Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного - конструктивного подхода со стороны киевских властей", - отметил Путин.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, зерно, обострение ситуации вокруг украины 2022