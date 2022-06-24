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Сборная Грузии по водному поло уступила сопернику в матче на чемпионате мира
Сборная Грузии по водному поло уступила сопернику в матче на чемпионате мира
Следующую встречу сборная Грузии проведет с хозяевами чемпионата – командой Венгрии, 25 июня 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T07:32+0400
2022-06-24T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло во втором матче на чемпионате мира проиграла Черногории со счетом 9:10.Это была встреча команд, которые уже попали в плей-офф, хотя им предстояло выяснить, какая из них займет второе место.Грузия крупно уступила в первой четверти – 1:4, сумела взять реванш во второй, сравняв счет. Таким образом, на перерыв команды ушли при счете 4:4.В начале третьего периода защита грузинских ватерполистов ничего не смогла поделать с соперником, который вновь оторвался в счете – 7:4, но в концовке грузинам удалось сократить разницу до минимума – 7:8. Четвертый период прошел в равной борьбе и итоговый счет 10:9, увы, в пользу Черногории.Сборная Грузии по водному поло квалифицировалась на чемпионат Европы >>В параллельном матче этой группы сборная Венгрии выиграла у Бразилии. Следующую встречу сборная Грузии проведет с хозяевами чемпионата – командой Венгрии, 26 июня.Участники, занявшие первые места в группе, пройдут сразу в четвертьфинал, а занявшие вторые и третьи места за место в четвертьфинале поборются с командами из B. Скорее всего, третье место там займет Япония, а второе – либо Хорватия, либо Греция.
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Сборная Грузии по водному поло уступила сопернику в матче на чемпионате мира
07:32 24.06.2022 (обновлено: 08:20 24.06.2022)
Следующую встречу сборная Грузии проведет с хозяевами чемпионата – командой Венгрии, 25 июня
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло во втором матче на чемпионате мира проиграла Черногории со счетом 9:10.
Это была встреча команд, которые уже попали в плей-офф, хотя им предстояло выяснить, какая из них займет второе место.
Грузия крупно уступила в первой четверти – 1:4, сумела взять реванш во второй, сравняв счет. Таким образом, на перерыв команды ушли при счете 4:4.
В начале третьего периода защита грузинских ватерполистов ничего не смогла поделать с соперником, который вновь оторвался в счете – 7:4, но в концовке грузинам удалось сократить разницу до минимума – 7:8. Четвертый период прошел в равной борьбе и итоговый счет 10:9, увы, в пользу Черногории.
В параллельном матче этой группы сборная Венгрии выиграла у Бразилии. Следующую встречу сборная Грузии проведет с хозяевами чемпионата – командой Венгрии, 26 июня.
Участники, занявшие первые места в группе, пройдут сразу в четвертьфинал, а занявшие вторые и третьи места за место в четвертьфинале поборются с командами из B. Скорее всего, третье место там займет Япония, а второе – либо Хорватия, либо Греция.