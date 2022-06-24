https://sputnik-georgia.ru/20220624/starikov-ne-moyut-antisanitariya---kakie-narusheniya-vyyavili-v-dome-prestarelykh-tsnori-267796835.html

"Стариков не моют, антисанитария" - какие нарушения выявили в доме престарелых Цнори?

"Стариков не моют, антисанитария" - какие нарушения выявили в доме престарелых Цнори?

После проверки выяснилось, что бенефециары дома для престарелых в Кахети годами живут в невыносимых условиях 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T10:55+0400

2022-06-24T10:55+0400

2022-06-24T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Бенефициары дома престарелых в Цнори (регион Кахети) в кратчайшие сроки будут переведены в новое место — такое решение принял Минздрав Грузии на основе заключения группы мониторинга Народного защитника.После заключения омбудсмена представители Агентства госопеки и жертв трефикинга, оказания помощи пострадавшим незамедлительно отправились на место с целью изучения ситуации и нужд пожилых людей.В заключении группы мониторинга омбудсмена Грузии говорится, что в "Саванне для престарелых в Бетели" находится 21 человек. Из них 17 финансирует Агентство госопеки и жертв трефикинга, оказания помощи пострадавшим, еще двух финансирует районная администрация, а двое находятся на самофинансировании.Мониторинг выявил, что пожилые люди находятся в тяжелых антисанитарных условиях. Во всем здании стоит невыносимый, резкий запах, гигиене бенефициаров не уделяют внимание, большая часть пожилых людей одета в старую, порванную и грязную одежду.Тбилисский дом малюток закроется до конца года >>>Учреждение не обеспечивает бенефициаров средствами для гигиены. По словам пожилых людей, у них нет возможности купаться. Один из жильцов признался, что в этом году он не купался вообще.В доме для престарелых нет адекватной инфраструктуры. Здесь есть только одна ванная, рассчитанная на всех жильцов. В санузлах стоит ужасная антисанитария.В учреждении также не следят за здоровьем пожилых людей, нет врача и меню питания, необходимого для пожилых людей.В отчете омбудсмена отмечено, что у персонала учреждения нет соответствующей квалификации и их зарплата является самой низкой по сравнению с другими домами для престарелых.Во время проверки представители народного защитника выяснили, что в учреждении идет деление жильцов по их физическому и ментальному здоровью, что приводит к противостоянию между бенефициарами.В отчете также отмечено, что бенефициары боятся и не доверяют администрации. При них они не выражают недовольство и не говорят о своих проблемах.Аппарат Народного защитника Грузии обратился к Минздраву страны незамедлительно отреагировать на данный случай и перевести пожилых людей в альтернативное и достойное место.

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