https://sputnik-georgia.ru/20220624/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-statistiki-267791755.html

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Увеличение годового индекса строительства в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 13,6% 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T09:01+0400

2022-06-24T09:01+0400

2022-06-24T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2022 года вырос на 12,8% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 13,6%, а также роста заработной платы рабочих на 12,5%.В тоже время индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2022 года снизился на 2,3% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, сообщает "Сакстат".Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Изменение в основном произошло за счет снижения на 15,3% заработной платы рабочих.В первом квартале 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 552 объекта общей площадью 545,9 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-мартом 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов снизилось на 1,8%, а площадь выросла на 59,7%.

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грузия, новости, экономика, строительство, статистика, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат"