https://sputnik-georgia.ru/20220624/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-statistiki-267791755.html
Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
Увеличение годового индекса строительства в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 13,6% 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T09:01+0400
2022-06-24T09:01+0400
2022-06-24T09:01+0400
грузия
новости
экономика
строительство
статистика
цены
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259637464_0:0:3495:1966_1920x0_80_0_0_e2587bef6eb437c00f9653fcf23cf665.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2022 года вырос на 12,8% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 13,6%, а также роста заработной платы рабочих на 12,5%.В тоже время индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2022 года снизился на 2,3% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, сообщает "Сакстат".Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Изменение в основном произошло за счет снижения на 15,3% заработной платы рабочих.В первом квартале 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 552 объекта общей площадью 545,9 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-мартом 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов снизилось на 1,8%, а площадь выросла на 59,7%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259637464_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_27fb6bed1be65124fbdbc9127f675c82.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, строительство, статистика, цены, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
Увеличение годового индекса строительства в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 13,6%
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2022 года вырос на 12,8% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 13,6%, а также роста заработной платы рабочих на 12,5%.
В тоже время индекс стоимости строительства в Грузии за первый квартал 2022 года снизился на 2,3% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, сообщает "Сакстат".
Изменение в основном произошло за счет снижения на 15,3% заработной платы рабочих.
В первом квартале 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 552 объекта общей площадью 545,9 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-мартом 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов снизилось на 1,8%, а площадь выросла на 59,7%.