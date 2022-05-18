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Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика
Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика
Больше половины построенных в 2021 году объектов приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T09:01+0400
2022-05-18T09:01+0400
2022-05-18T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. В первом квартале 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 552 объекта общей площадью 545,9 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с январем-мартом 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов снизилось на 1,8%, а площадь выросла на 59,7%.Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика >>Больше половины построенных за 2021 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.В Грузии в первом квартале 2022 года муниципальными органами власти было выдано 2,2 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров.По сравнению с январем-мартом 2021 года, число выданных разрешений выросло на 15,4%, а площадь предполагаемого строительства – на 16,5%.Какие перспективы у экономики Грузии – оценка инвесткомпании >>Из общего числа выданных разрешений, 78,5% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, строительство, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика
Больше половины построенных в 2021 году объектов приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. В первом квартале 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 552 объекта общей площадью 545,9 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
По сравнению с январем-мартом 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов снизилось на 1,8%, а площадь выросла на 59,7%.
Больше половины построенных за 2021 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.
В Грузии в первом квартале 2022 года муниципальными органами власти было выдано 2,2 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров.
По сравнению с январем-мартом 2021 года, число выданных разрешений выросло на 15,4%, а площадь предполагаемого строительства – на 16,5%.
Из общего числа выданных разрешений, 78,5% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.