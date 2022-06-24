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В центре Тбилиси вновь собрались тысячи человек
В центре Тбилиси вновь собрались тысячи человек
На этот раз, как обещали организаторы акции, Народное движение озвучит планы на будущее 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T20:28+0400
2022-06-24T20:28+0400
2022-06-24T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Молодежная организация "Стыдно" вновь собрала тысячи человек в центре Тбилиси - на этот раз, чтобы потребовать от властей выполнения условий, которые Евросоюз поставил Грузии для получения статуса кандидата.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Движение "Стыдно" в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют молодежным крылом своего главного оппонента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". В ходе прошлой акции, 20 июня, молодежная организация пообещала властям массовое неповиновение, если они откажутся выполнять требования. В тот день был провозглашен манифест о создании Народного движения с целью защиты "европейского выбора Грузии". На этот раз, как обещали организаторы акции, Народное движение озвучит планы на будущее. Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями>>Акция проходит на проспекте Руставели перед парламентом Грузии. В ней участвуют представители всех поколений, хотя большая часть - это молодежь. Совет Евросоюза накануне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты. Статус кандидата уже сейчас получили Украина и Молдова.
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грузия, новости, политика, еврокомиссия, евросоюз, грузинская мечта, единое нацдвижение
В центре Тбилиси вновь собрались тысячи человек
На этот раз, как обещали организаторы акции, Народное движение озвучит планы на будущее
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Молодежная организация "Стыдно" вновь собрала тысячи человек в центре Тбилиси - на этот раз, чтобы потребовать от властей выполнения условий, которые Евросоюз поставил Грузии для получения статуса кандидата.
Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Движение "Стыдно" в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют молодежным крылом своего главного оппонента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
В ходе прошлой акции, 20 июня, молодежная организация пообещала властям массовое неповиновение, если они откажутся выполнять требования. В тот день был провозглашен манифест о создании Народного движения с целью защиты "европейского выбора Грузии".
На этот раз, как обещали организаторы акции, Народное движение озвучит планы на будущее.
Акция проходит на проспекте Руставели перед парламентом Грузии. В ней участвуют представители всех поколений, хотя большая часть - это молодежь.
Совет Евросоюза накануне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты. Статус кандидата уже сейчас получили Украина и Молдова.