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Убийство бизнесмена в Тбилиси: новые версии

Убийство бизнесмена в Тбилиси: новые версии

Качарава был расстрелян в своем автомобиле в Тбилиси накануне 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T14:58+0400

2022-06-25T14:58+0400

2022-06-25T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Семья убитого бизнесмена, сооснователя компании Silk Road Group Левана Качарава предполагает, что убийство было запланировано за границей.Качарава был расстрелян в своем автомобиле на дороге между Багеби и Цхнети в Тбилиси 24 июня. По предварительной информации, в него выпустили до 20 пуль. Поиски стрелявшего продолжаются до сих пор.По другой версии, обсуждаемой в СМИ, убийство бизнесмена может быть связано с убийством молодого программиста Нико Кварацхелия, который является сыном вора в законе – Гии Кварацхелия.По этой версии, Качарава является приближенным лицом к семье вора в законе "Дато Тбилисского" и финансировал поездку виновных в убийстве Кварацхелия в Ереван, где те встречались с сыновьями вора в законе.Напомним, по версии СМИ, отец Ники Кварацхелия был причастен к убийству "Дато Тбилисского". И сыновья "Дато Тбилисского" якобы решили отомстить Гии Кварацхелия, заказав убийство его сына. Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16.Обвиняемый в убийстве программиста Кварацхелия отрицает заказной характер преступления >>>Сами сыновья "Дато Тбилисского" Гука и Давид Какулия также задержаны. Им предъявили обвинения в незаконном пересечении государственной границы Грузии, приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и попытке умышленного убийства, совершенной группой лиц.Речь идет о перестрелке, которая произошла 27 мая в центральном районе Тбилиси Ваке. В результате стрельбы множественные ранения получил Серго Куртишвили, кроме того был ранен в ногу Георгий Качкачишвили, находившийся на месте стрельбы.Что касается незаконного пересечения границы, то на суде была названа предположительная дата – период с 17 июля 2021 года по 26 мая 2022 года.

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грузия, новости, происшествия, ника кварацхелия, тбилиси, ереван, тбилисский городской суд, убийство