https://sputnik-georgia.ru/20220626/gollandskiy-spetsialist-vozglavil-tbilisskiy-lokomotiv-267881475.html

Голландский специалист возглавил тбилисский "Локомотив"

Голландский специалист возглавил тбилисский "Локомотив"

В этом сезоне команда огорчает своих болельщиков - последнее место в чемпионате после 18 туров 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T11:32+0400

2022-06-26T11:32+0400

2022-06-26T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Руководство футбольного клуба "Локомотив" из Тбилиси назначило на пост нового главного тренера голландского специалиста Джона ван Лоэна.Несколько дней назад пост тренера тбилисского клуба покинул Александр Инцквирвели. Его решение связано с провальной игрой "Локомотива" . В этом сезоне команда огорчает своих болельщиков - последнее место в чемпионате после 18 туров. Из последних пяти матчах футболисты "Локомотива" потерпели четыре поражения.Джону ван Лоэну 57 лет. В прошлом он играл за такие клубы как "Утрехт", " Андерлехт", "Аякс", "Фейеноорд", "Утрехт" и "Апоэл".В 1985-1990 годах входил в состав сборной Голландии по футболу, в которой провел семь матчей и забил один гол. Играл в отборочном раунде чемпионата мира 1986 года, был участником чемпионата мира 1990 года в Италии.Джон ван Лоэн начал свою тренерскую карьеру в "Утрехте", затем был главным тренером команды, также работал в "Роде", "Роттердам Спарта", "Карабахе" , Айзельштейне".В воскресенье тбилисский "Локомотив" сыграет свой первый матч под руководством голландского специалиста против "Телави" и постараются реабилитироваться перед болельщиками за разгромное поражение от "Сиони" - 1:5 в предыдущем туре.

https://sputnik-georgia.ru/20220620/u-tbilisskogo-dinamo-novyy-trener-267651378.html

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