https://sputnik-georgia.ru/20220626/gruzinskie-bortsy-zavoevali-na-turnire-v-rime-vosem-medaley-267883482.html

Грузинские борцы завоевали на турнире в Риме восемь медалей

Грузинские борцы завоевали на турнире в Риме восемь медалей

Сборная Грузии завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T13:18+0400

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гено петриашвили

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борьба

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузинские борцы свободного стиля завершили свое выступление на рейтинговом турнире по спортивной борьбе имени Маттео Пелликоне в Риме и завоевали восемь медалей.Сборная Грузии завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали.Золото Грузии принес Гено Петриашвили. Гиви Мачарашвили, Тарзан Майсурадзе и Мириан Майсурадзе завоевали серебряные медали. Обладателями бронзы стали Теймураз Ванишвили, Владимир Гамкрелидзе, Заур Берадзе и Элизбар Одикадзе.Грузинский борец Гено Петриашвили завершил сезон лидером в мировом рейтинге >>Турнир по спортивной борьбе Маттео Пелликоне-2022 прошел в Риме с 22 по 25 июня. Это соревнования рейтинговой серии, в ходе которых разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Париж-2024.

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спорт, грузия, новости, гено петриашвили, рим, борьба