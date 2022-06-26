https://sputnik-georgia.ru/20220626/gruzinskie-bortsy-zavoevali-na-turnire-v-rime-vosem-medaley-267883482.html
Грузинские борцы завоевали на турнире в Риме восемь медалей
Грузинские борцы завоевали на турнире в Риме восемь медалей
Сборная Грузии завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T13:18+0400
2022-06-26T13:18+0400
2022-06-26T13:18+0400
спорт
грузия
новости
гено петриашвили
рим
борьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260194223_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_1192b19558b81c86e147e49b2388031c.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузинские борцы свободного стиля завершили свое выступление на рейтинговом турнире по спортивной борьбе имени Маттео Пелликоне в Риме и завоевали восемь медалей.Сборная Грузии завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали.Золото Грузии принес Гено Петриашвили. Гиви Мачарашвили, Тарзан Майсурадзе и Мириан Майсурадзе завоевали серебряные медали. Обладателями бронзы стали Теймураз Ванишвили, Владимир Гамкрелидзе, Заур Берадзе и Элизбар Одикадзе.Грузинский борец Гено Петриашвили завершил сезон лидером в мировом рейтинге >>Турнир по спортивной борьбе Маттео Пелликоне-2022 прошел в Риме с 22 по 25 июня. Это соревнования рейтинговой серии, в ходе которых разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Париж-2024.
рим
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260194223_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_420fd2f5ca84816cce70d0f70969cf0a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, гено петриашвили, рим, борьба
Грузинские борцы завоевали на турнире в Риме восемь медалей
Сборная Грузии завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузинские борцы свободного стиля завершили свое выступление на рейтинговом турнире по спортивной борьбе имени Маттео Пелликоне в Риме и завоевали восемь медалей.
Сборная Грузии завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали.
Золото Грузии принес Гено Петриашвили. Гиви Мачарашвили, Тарзан Майсурадзе и Мириан Майсурадзе завоевали серебряные медали. Обладателями бронзы стали Теймураз Ванишвили, Владимир Гамкрелидзе, Заур Берадзе и Элизбар Одикадзе.
Турнир по спортивной борьбе Маттео Пелликоне-2022 прошел в Риме с 22 по 25 июня. Это соревнования рейтинговой серии, в ходе которых разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Париж-2024.