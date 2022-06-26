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Из-за разлива реки Арагви пришлось эвакуировать несколько семей
Из-за разлива реки Арагви пришлось эвакуировать несколько семей
Оползень сошел на 53-м километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, там ведутся работы по очистке проезжей части 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T20:28+0400
2022-06-26T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Непрекращающиеся дожди привели к разливу реки Арагви в Душетском районе Грузии, из зоны бедствия в селе Земо Млета было эвакуировано две семьи.Обильные осадки повредили дорогу и вызвали сход оползня. Спецтехника работает на центральном участке дороги Жинвали-Барисахло-Шатили.По словам мэра Душети, в результате схода оползня никто не пострадал.По ее словам, оползень также сошел на 53-м километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс. Там продолжаются работы по очистке проезжей части.Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии >>Как пояснила Нариманидзе, есть еще одна проблема - в Пшавском районе застряли туристы, которые поднялись туда на машинах и не смогли выехать назад. До того, пока будет расчищена дорога, туристы были распределены по домам местных жителей.По прогнозам синоптиков, дожди в этом районе продлятся еще несколько дней.
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Sputnik Грузия
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грузия, происшествия, новости, непогода в грузии
Из-за разлива реки Арагви пришлось эвакуировать несколько семей
20:28 26.06.2022 (обновлено: 20:53 26.06.2022)
Оползень сошел на 53-м километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, там ведутся работы по очистке проезжей части
ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Непрекращающиеся дожди привели к разливу реки Арагви в Душетском районе Грузии, из зоны бедствия в селе Земо Млета было эвакуировано две семьи.
Обильные осадки повредили дорогу и вызвали сход оползня. Спецтехника работает на центральном участке дороги Жинвали-Барисахло-Шатили.
"В данный момент ведутся работы по очистке дороги. Есть еще три локации. На месте находится спасательная служба, как местная, так и региональная, техника тоже на месте, у нас максимальная связь с населением", - рассказала мэр Душети Мацацо Нариманидзе в беседе с Первым каналом.
По словам мэра Душети, в результате схода оползня никто не пострадал.
По ее словам, оползень также сошел на 53-м километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс. Там продолжаются работы по очистке проезжей части.
Как пояснила Нариманидзе, есть еще одна проблема - в Пшавском районе застряли туристы, которые поднялись туда на машинах и не смогли выехать назад. До того, пока будет расчищена дорога, туристы были распределены по домам местных жителей.
По прогнозам синоптиков, дожди в этом районе продлятся еще несколько дней.