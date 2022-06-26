https://sputnik-georgia.ru/20220626/iz-za-razliva-reki-aragvi-prishlos-evakuirovat-neskolko-semey-267896180.html

Из-за разлива реки Арагви пришлось эвакуировать несколько семей

Из-за разлива реки Арагви пришлось эвакуировать несколько семей

Оползень сошел на 53-м километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, там ведутся работы по очистке проезжей части 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Непрекращающиеся дожди привели к разливу реки Арагви в Душетском районе Грузии, из зоны бедствия в селе Земо Млета было эвакуировано две семьи.Обильные осадки повредили дорогу и вызвали сход оползня. Спецтехника работает на центральном участке дороги Жинвали-Барисахло-Шатили.По словам мэра Душети, в результате схода оползня никто не пострадал.По ее словам, оползень также сошел на 53-м километре дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс. Там продолжаются работы по очистке проезжей части.Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии >>Как пояснила Нариманидзе, есть еще одна проблема - в Пшавском районе застряли туристы, которые поднялись туда на машинах и не смогли выехать назад. До того, пока будет расчищена дорога, туристы были распределены по домам местных жителей.По прогнозам синоптиков, дожди в этом районе продлятся еще несколько дней.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, непогода в грузии