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Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии
Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии
Проливные дожди создали проблемы и жителям Самегрело, Имерети и Рача-Лечхуми 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Непрекращающиеся дожди вызвали активизацию оползней в двух селах Цаленджихского района на западе Грузии - Сачино и Медани.По сообщению местных СМИ, на двух гектарах земли появились трещины. В пострадавщий от непогоды район прибыла заммэра Цаленджиха Тамар Белкания.По ее словам, опасность оползневых процессов оценят геологи. Не исключено, что придется эвакуировать несколько семей.Сообщается, что оползень повредил газопровод.Непогода в Грузии – население нескольких регионов столкнулось с проблемами из-за стихии >>Заместитель мэра Цаленджихского района считает, что к решению вопроса должно подключиться центральное правительство, так как местные власти могут не справиться с проблемой такого масштаба.Проливные дожди создали проблемы и жителям Имерети и Рача-Лечхуми. Пользователи социальной сети публикуют видео с размытыми дорогами, затопленными площадями и дворами домов местных жителей. Затоплены кукурузные поля и ореховые рощи.
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Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии
15:55 26.06.2022 (обновлено: 16:34 26.06.2022)
Проливные дожди создали проблемы и жителям Самегрело, Имерети и Рача-Лечхуми
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Непрекращающиеся дожди вызвали активизацию оползней в двух селах Цаленджихского района на западе Грузии - Сачино и Медани.
По сообщению местных СМИ, на двух гектарах земли появились трещины. В пострадавщий от непогоды район прибыла заммэра Цаленджиха Тамар Белкания.
По ее словам, опасность оползневых процессов оценят геологи. Не исключено, что придется эвакуировать несколько семей.
Сообщается, что оползень повредил газопровод.
Заместитель мэра Цаленджихского района считает, что к решению вопроса должно подключиться центральное правительство, так как местные власти могут не справиться с проблемой такого масштаба.
Проливные дожди создали проблемы и жителям Имерети и Рача-Лечхуми. Пользователи социальной сети публикуют видео с размытыми дорогами, затопленными площадями и дворами домов местных жителей. Затоплены кукурузные поля и ореховые рощи.