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Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии
Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии
Проливные дожди создали проблемы и жителям Самегрело, Имерети и Рача-Лечхуми 26.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Непрекращающиеся дожди вызвали активизацию оползней в двух селах Цаленджихского района на западе Грузии - Сачино и Медани.По сообщению местных СМИ, на двух гектарах земли появились трещины. В пострадавщий от непогоды район прибыла заммэра Цаленджиха Тамар Белкания.По ее словам, опасность оползневых процессов оценят геологи. Не исключено, что придется эвакуировать несколько семей.Сообщается, что оползень повредил газопровод.Непогода в Грузии – население нескольких регионов столкнулось с проблемами из-за стихии &gt;&gt;Заместитель мэра Цаленджихского района считает, что к решению вопроса должно подключиться центральное правительство, так как местные власти могут не справиться с проблемой такого масштаба.Проливные дожди создали проблемы и жителям Имерети и Рача-Лечхуми. Пользователи социальной сети публикуют видео с размытыми дорогами, затопленными площадями и дворами домов местных жителей. Затоплены кукурузные поля и ореховые рощи.
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Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии

15:55 26.06.2022 (обновлено: 16:34 26.06.2022)
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region MunicipalityНепогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 26.06.2022
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region Municipality
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Проливные дожди создали проблемы и жителям Самегрело, Имерети и Рача-Лечхуми
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Непрекращающиеся дожди вызвали активизацию оползней в двух селах Цаленджихского района на западе Грузии - Сачино и Медани.
По сообщению местных СМИ, на двух гектарах земли появились трещины. В пострадавщий от непогоды район прибыла заммэра Цаленджиха Тамар Белкания.
По ее словам, опасность оползневых процессов оценят геологи. Не исключено, что придется эвакуировать несколько семей.
Сообщается, что оползень повредил газопровод.
Непогода в Грузии – население нескольких регионов столкнулось с проблемами из-за стихии >>
Заместитель мэра Цаленджихского района считает, что к решению вопроса должно подключиться центральное правительство, так как местные власти могут не справиться с проблемой такого масштаба.
Проливные дожди создали проблемы и жителям Имерети и Рача-Лечхуми. Пользователи социальной сети публикуют видео с размытыми дорогами, затопленными площадями и дворами домов местных жителей. Затоплены кукурузные поля и ореховые рощи.
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