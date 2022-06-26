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Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии

Проливные дожди создали проблемы жителям Западной Грузии

Проливные дожди создали проблемы и жителям Самегрело, Имерети и Рача-Лечхуми 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T15:55+0400

2022-06-26T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Непрекращающиеся дожди вызвали активизацию оползней в двух селах Цаленджихского района на западе Грузии - Сачино и Медани.По сообщению местных СМИ, на двух гектарах земли появились трещины. В пострадавщий от непогоды район прибыла заммэра Цаленджиха Тамар Белкания.По ее словам, опасность оползневых процессов оценят геологи. Не исключено, что придется эвакуировать несколько семей.Сообщается, что оползень повредил газопровод.Непогода в Грузии – население нескольких регионов столкнулось с проблемами из-за стихии >>Заместитель мэра Цаленджихского района считает, что к решению вопроса должно подключиться центральное правительство, так как местные власти могут не справиться с проблемой такого масштаба.Проливные дожди создали проблемы и жителям Имерети и Рача-Лечхуми. Пользователи социальной сети публикуют видео с размытыми дорогами, затопленными площадями и дворами домов местных жителей. Затоплены кукурузные поля и ореховые рощи.

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