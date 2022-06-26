https://sputnik-georgia.ru/20220626/kompaniya-silk-road-group-vyrazhaet-soboleznovaniya-seme-ubitogo-osnovatelya-267893835.html
Компания Silk Road Group выражает соболезнования семье убитого основателя
Компания Silk Road Group выражает соболезнования семье убитого основателя
Качарава был расстрелян в своем автомобиле на дороге между Багеби и Цхнети в Тбилиси 24 июня 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T16:37+0400
2022-06-26T16:37+0400
2022-06-26T17:04+0400
грузия
новости
происшествия
ника кварацхелия
silk road group
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Инвестиционная компания Silk Road Group выражает соболезнования семье убитого бизнесмена, одного из основателей фирмы Левана Качарава и надеется, что виновные понесут заслуженное наказание.Леван Качарава был расстрелян в своем автомобиле на дороге между Багеби и Цхнети в Тбилиси 24 июня. По предварительной информации, в 53-летнего бизнесмена выпустили до 20 пуль. Поиски стрелявшего продолжаются до сих пор.По словам руководства одной из крупнейших в Грузии инвесткомпаний, с 2006 года Леван Качарава продолжил свою успешную деятельность независимо от Silk Road Group."Леван был с нами с момента основания Silk Road Group в качестве одного из основателей компании и члена Совета директоров. Леван был нашим дорогим другом и достойным человеком", - говорится в заявлении.По одной из версий, обсуждаемых в СМИ, убийство бизнесмена может быть связано с убийством молодого программиста Ники (Нико) Кварацхелия, который является сыном вора в законе – Гии Кварацхелия.Убийство бизнесмена в Тбилиси: новые версии >>По этой версии, Качарава является приближенным лицом к семье вора в законе "Дато Тбилисского" и финансировал поездку виновных в убийстве Кварацхелия в Ереван, где те встречались с сыновьями вора в законе.Напомним, по версии СМИ, отец Ники Кварацхелия был причастен к убийству "Дато Тбилисского". И сыновья "Дато Тбилисского" якобы решили отомстить Гии Кварацхелия, заказав убийство его сына.Silk Road Group — одна из крупнейших частных компаний Грузии, в которой работает более 5 тысяч человек. Компания осуществляет проекты в четырех основных секторах: недвижимость, телекоммуникации, энергетика и транспорт.
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грузия, новости, происшествия, ника кварацхелия, silk road group, мвд грузии
Компания Silk Road Group выражает соболезнования семье убитого основателя
16:37 26.06.2022 (обновлено: 17:04 26.06.2022)
Качарава был расстрелян в своем автомобиле на дороге между Багеби и Цхнети в Тбилиси 24 июня
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Инвестиционная компания Silk Road Group выражает соболезнования семье убитого бизнесмена, одного из основателей фирмы Левана Качарава и надеется, что виновные понесут заслуженное наказание.
Леван Качарава был расстрелян в своем автомобиле на дороге между Багеби и Цхнети в Тбилиси 24 июня. По предварительной информации, в 53-летнего бизнесмена выпустили до 20 пуль. Поиски стрелявшего продолжаются до сих пор.
"Мы очень надеемся, что убийство Левана будет расследовано, а виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в заявлении
компании.
По словам руководства одной из крупнейших в Грузии инвесткомпаний, с 2006 года Леван Качарава продолжил свою успешную деятельность независимо от Silk Road Group.
"Леван был с нами с момента основания Silk Road Group в качестве одного из основателей компании и члена Совета директоров. Леван был нашим дорогим другом и достойным человеком", - говорится в заявлении.
По одной из версий, обсуждаемых в СМИ, убийство бизнесмена может быть связано с убийством молодого программиста Ники (Нико) Кварацхелия, который является сыном вора в законе – Гии Кварацхелия.
По этой версии, Качарава является приближенным лицом к семье вора в законе "Дато Тбилисского" и финансировал поездку виновных в убийстве Кварацхелия в Ереван, где те встречались с сыновьями вора в законе.
Напомним, по версии СМИ, отец Ники Кварацхелия был причастен к убийству "Дато Тбилисского". И сыновья "Дато Тбилисского" якобы решили отомстить Гии Кварацхелия, заказав убийство его сына.
Silk Road Group — одна из крупнейших частных компаний Грузии, в которой работает более 5 тысяч человек. Компания осуществляет проекты в четырех основных секторах: недвижимость, телекоммуникации, энергетика и транспорт.