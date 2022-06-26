https://sputnik-georgia.ru/20220626/posobiya-chlenam-byvshego-verkhovnogo-soveta-gruzii-mogut-vyrasti-267892716.html

Пособия членам бывшего Верховного совета Грузии могут вырасти

Пособия членам бывшего Верховного совета Грузии могут вырасти

Предлагается, что члены бывшего Верховного совета должны получать половину от существующей зарплаты депутатов 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T15:18+0400

2022-06-26T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. В парламент внесли законодательную инициативу о повышении госкомпенсаций членам бывшего Верховного совета ГрузииИнициаторами предложения стали оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе и Паата Манджгаладзе.Изменения коснутся тех бывших депутатов ВС, которые в 1991-м году поддержали и подписали Акт о восстановлении государственной независимости Грузии.Согласно сегодняшнему законодательству, эти лица получают от государства 1/3 от зарплаты депутатов. При этом действует оговорка, что за исключением некоторых случаев их компенсация не должна превышать 560 лари.Сегодня оклад депутатов парламента Грузии составляет 4 624 лари (1,6 тысячи долларов). Согласно изменениям, члены Верховного совета должны получать половину от зарплаты депутатов - 2 312 лари (790 долларов). Таким образом, к сегодняшним 560 лари компенсация прибавляется 1 752 лари (604 доллара).Трудоустроенные неимущие в Грузии будут получать пособия четыре года >>По словам авторов законодательной инициативы, увеличенную компенсацию получат 165 человек. Для этого из государственного бюджета ежегодно будет выделяться 3 468 960 лари.

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грузия, новости, политика, георгий вашадзе, парламент грузии