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Пособия членам бывшего Верховного совета Грузии могут вырасти
Пособия членам бывшего Верховного совета Грузии могут вырасти
Предлагается, что члены бывшего Верховного совета должны получать половину от существующей зарплаты депутатов 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T15:18+0400
2022-06-26T15:18+0400
2022-06-26T16:02+0400
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георгий вашадзе
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. В парламент внесли законодательную инициативу о повышении госкомпенсаций членам бывшего Верховного совета ГрузииИнициаторами предложения стали оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе и Паата Манджгаладзе.Изменения коснутся тех бывших депутатов ВС, которые в 1991-м году поддержали и подписали Акт о восстановлении государственной независимости Грузии.Согласно сегодняшнему законодательству, эти лица получают от государства 1/3 от зарплаты депутатов. При этом действует оговорка, что за исключением некоторых случаев их компенсация не должна превышать 560 лари.Сегодня оклад депутатов парламента Грузии составляет 4 624 лари (1,6 тысячи долларов). Согласно изменениям, члены Верховного совета должны получать половину от зарплаты депутатов - 2 312 лари (790 долларов). Таким образом, к сегодняшним 560 лари компенсация прибавляется 1 752 лари (604 доллара).Трудоустроенные неимущие в Грузии будут получать пособия четыре года >>По словам авторов законодательной инициативы, увеличенную компенсацию получат 165 человек. Для этого из государственного бюджета ежегодно будет выделяться 3 468 960 лари.
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грузия, новости, политика, георгий вашадзе, парламент грузии
Пособия членам бывшего Верховного совета Грузии могут вырасти
15:18 26.06.2022 (обновлено: 16:02 26.06.2022)
Предлагается, что члены бывшего Верховного совета должны получать половину от существующей зарплаты депутатов
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. В парламент внесли законодательную инициативу о повышении госкомпенсаций членам бывшего Верховного совета Грузии
Инициаторами предложения стали оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе и Паата Манджгаладзе.
Изменения коснутся тех бывших депутатов ВС, которые в 1991-м году поддержали и подписали Акт о восстановлении государственной независимости Грузии.
"Важно, чтобы государство уделяло особое внимание тем лицам, которые своими работой и решениями сделали реальной борьбу за независимость страны и обеспечили восстановление независимости страны еще в период Советского Союза",- пишут авторы законопроекта.
Согласно сегодняшнему законодательству, эти лица получают от государства 1/3 от зарплаты депутатов. При этом действует оговорка, что за исключением некоторых случаев их компенсация не должна превышать 560 лари.
Сегодня оклад депутатов парламента Грузии составляет 4 624 лари (1,6 тысячи долларов). Согласно изменениям, члены Верховного совета должны получать половину от зарплаты депутатов - 2 312 лари (790 долларов). Таким образом, к сегодняшним 560 лари компенсация прибавляется 1 752 лари (604 доллара).
По словам авторов законодательной инициативы, увеличенную компенсацию получат 165 человек. Для этого из государственного бюджета ежегодно будет выделяться 3 468 960 лари.