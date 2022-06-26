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Потасовки с полицией и хулиганство в Грузии: МВД представило последние данные

Потасовки с полицией и хулиганство в Грузии: МВД представило последние данные

Мелкое хулиганство в Грузии карается штрафом в размере от 500 до 1 тысячи лари или административным арестом на срок до 15 дней 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T09:01+0400

2022-06-26T09:01+0400

2022-06-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января по 18 мая 2022 зафиксировала 772 факта мелкого хулиганства и свыше тысячи фактов неподчинения требованию полиции.Всего полиция за отчетный период зафиксировала 772 факта мелкого хулиганства, из которых 337 в Тбилиси и 193 в Аджарии – в эпицентрах проведения акций.Всего к административной ответственности за это нарушение было привлечено 753 человека – 730 мужчин и 23 женщины, при этом половина из всех правонарушителей выявлены в столице Грузии.По данным МВД Грузии, основной возраст совершающих мелкие хулиганства - от 26 до 40 лет. За год фиксируется лишь 4 факта совершения мелкого хулиганства несовершеннолетними.Мелкое хулиганство в Грузии карается штрафом в размере от 500 до 1 тысячи лари или административным арестом на срок до 15 дней.Что касается такого нарушения, как неподчинение требованию сотрудников органов правопорядка, то в период с 1 января по 18 мая 2022 года в Грузии было зафиксировано 1 037 подобных фактов, за которые к ответственности было привлечено 1 003 человека.Наибольшее число фактов игнорирования требований полиции фиксируется в Тбилиси и Аджарии.МВД обвинило главный оппозиционный канал в "фейке" >>>Среди привлеченных к ответственности за это нарушение – основная часть мужчины. За неподчинение требованиям сотрудников полиции в отчетный период было привлечено всего 22 женщины.Так же, как и в случае мелкого хулиганства, возраст основной части нарушителей 26-40 лет. Всего зафиксировано 11 фактов неподчинения полиции несовершеннолетних.В Грузии это нарушение карается штрафом в размере от 2 до 3 тысяч лари либо административным арестом на срок до 15 дней.

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мвд грузии, грузия, новости, происшествия