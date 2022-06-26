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Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Ограничения в передвижении транспорта вызваны сходом на проезжую часть массы из горной породы и камней 26.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-26T10:57+0400
2022-06-26T10:57+0400
2022-06-26T10:57+0400
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Движение автотранспорта на седьмом километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери в регионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванети временно запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничения в передвижении транспорта вызваны сходом на проезжую часть массы из горной породы и камней. В регионе уже несколько дней продолжаются сильные дожди.Департамент автомобильных дорог призывает автомобилистов соблюдать осторожность.Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения? >>По прогнозам синоптиков, дождливая погода в горных районах Грузии сохранится течение ближайших нескольких дней.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Ограничения в передвижении транспорта вызваны сходом на проезжую часть массы из горной породы и камней
ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Движение автотранспорта на седьмом километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери в регионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванети временно запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничения в передвижении транспорта вызваны сходом на проезжую часть массы из горной породы и камней. В регионе уже несколько дней продолжаются сильные дожди.
Департамент автомобильных дорог призывает автомобилистов соблюдать осторожность.
По прогнозам синоптиков, дождливая погода в горных районах Грузии сохранится течение ближайших нескольких дней.