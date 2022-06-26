https://sputnik-georgia.ru/20220626/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-267880569.html

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Ограничения в передвижении транспорта вызваны сходом на проезжую часть массы из горной породы и камней 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T10:57+0400

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грузия

новости

погода

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Движение автотранспорта на седьмом километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери в регионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванети временно запрещено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничения в передвижении транспорта вызваны сходом на проезжую часть массы из горной породы и камней. В регионе уже несколько дней продолжаются сильные дожди.Департамент автомобильных дорог призывает автомобилистов соблюдать осторожность.Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения? >>По прогнозам синоптиков, дождливая погода в горных районах Грузии сохранится течение ближайших нескольких дней.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог