https://sputnik-georgia.ru/20220626/vspyshka-ospy-obezyan-v-mire-nosit-chrezvychaynyy-kharakter---voz-267883780.html

Вспышка оспы обезьян в мире носит "чрезвычайный характер" - ВОЗ

Вспышка оспы обезьян в мире носит "чрезвычайный характер" - ВОЗ

Вспышка оспы обезьян в мире пока не является чрезвычайной ситуацией международного значения, считают в ВОЗ 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T13:50+0400

2022-06-26T13:50+0400

2022-06-26T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян, призвал контролировать распространение инфекции.По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей. Также сообщалось только об одном случае летального исхода (у мужчины был ослабленный иммунитет на фоне другой болезни).Вместе с тем комитет ВОЗ считает, что вспышка оспы обезьян в мире пока не является чрезвычайной ситуацией международного значения."Контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию", – подчеркивается в заявлении.Вирус обезьяньей оспы продолжает распространяться по миру, однако специалисты уверены, что риск обширных заражений все равно остается низким.

https://sputnik-georgia.ru/20220616/realna-li-epidvspyshka-ospy-obezyan-v-gruzii-267512562.html

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в мире, новости, общество, оспа обезьян, всемирная организация здравоохранения