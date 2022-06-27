https://sputnik-georgia.ru/20220627/eto-neserezno--vitse-premer-ob-otstavke-glavy-pravitelstva-gruzii-267914582.html

"Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии

"Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии

Интерес страны – стабильное развитие, обеспечение мира и создание большего экономического благополучия, заявил вице-премьер 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T15:32+0400

2022-06-27T15:32+0400

2022-06-27T15:32+0400

грузия

политика

новости

грузинская мечта

ираклий гарибашвили

отставка

правительство грузии

леван давиташвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили назвал несерьезным требование отставки главы грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае движение грозит бессрочными акциями протеста.Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Отставка правительства Грузии: участники акции в Тбилиси выдвинули требования >>Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, отставка, правительство грузии, леван давиташвили, единое нацдвижение