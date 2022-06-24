https://sputnik-georgia.ru/20220624/otstavka-pravitelstva-gruzii-uchastniki-aktsii-v-tbilisi-vydvinuli-trebovaniya-267849505.html

Отставка правительства Грузии: участники акции в Тбилиси выдвинули требования

Отставка правительства Грузии: участники акции в Тбилиси выдвинули требования

Протестующие пригрозили властям бессрочной акцией протеста, в случае невыполнения их требований 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T22:19+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Основным требованием участников акции в центре Тбилиси является отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и назначение нового правительства Национального согласия для выполнения условий Евросоюза, заявил лидер молодежного движения "Стыдно" Шота Дигмелашвили.Народное движение, учредителем которого стало "Стыдно", собрало несколько тысяч человек на проспекте Руставели перед парламентом. Среди участников акции были и оппозиционные политики, но организаторы разрешили выступать со сцены только общественным деятелям, представителям неправительственных организаций и студентам. Иванишвили уже много лет как официально ушел из политики, но оппозиция все это время упорно заявляла, что он управляет страной из-за кулис. Тема Иванишвили наиболее актуализировалась после того, как 9 июня Европарламент принял резолюцию, в которой помимо прочего сказано, что грузинский миллиардер поддерживает связи с Москвой и поэтому против него нужно ввести санкции. Более того, накануне Совет Евросоюза учел заключение Еврокомиссии, которая рекомендовала не давать Грузии статус кандидата в ЕС, пока она не выполнит 12 условий, в том числе пока не проведет деолигархизацию. Евросовет на данном этапе решил признать европейскую перспективу Грузии, что власти назвали успехом. Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями>>Что касается планов Народного движения, по словам Дигмелашвили, следующая акция состоится 3 июля, а до этого пройдут встречи с населением в столице и регионах.Он добавил, что в случае невыполнения требований, акция 3 июля станет бессрочной и к ней присоединятся представители регионов Грузии.Движение "Стыдно" в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" называют молодежным крылом своего главного оппонента - крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

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грузия, политика, новости, единое нацдвижение