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МВД Грузии обещает обеспечить безопасность участников Tbilisi Pride Week
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность участников Tbilisi Pride Week
Ведомство призывает группы, выступающие против проведения Tbilisi Pride Week, соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T17:05+0400
2022-06-27T17:05+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. МВД Грузии находится на постоянной связи с организаторами Tbilisi Pride Week, чтобы запланированные закрытые мероприятия удалось провести в безопасной обстановке, говорится в заявлении ведомства.В Грузии с 28 июня по 2 июля запланировано проведение Tbilisi Pride Week. Представители ЛГБТ-сообщества планируют провести несколько мероприятий. Представители консервативных и радикальных групп обещают сорвать мероприятия.Представители МВД Грузии провели ряд встреч при участии представителей ООН, Tbilisi Pride, местных и международных организаций, аппарата народного защитника Грузии, а также дипломатического корпуса на тему проведения недели в безопасной обстановке.В ведомстве подчеркивают, что Министерство внутренних дел Грузии осуждает любое насилие и призывает группы, выступающие против проведения Tbilisi Pride Week, соблюдать закон, подчиняться законным требованиям полиции и не выходить за рамки права на проведение собраний и манифестаций, допустимых законом.Омбудсмен призвала власти лучше защищать представителей ЛГБТ+ сообщества в Грузии >>В противном случае полиция обещает действовать в рамках своих полномочий и пресекать все случаи нарушения, за которыми последует правовое реагирование.НПО "Тбилиси Прайд" в своем заявлении 31 мая заявили, что в этом году не будет проведен так называемый "Марш достоинства". В организации пояснили, что у них нет соответствующего пространства.
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грузия, новости, общество, мвд грузии, лгбт-сообщество
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность участников Tbilisi Pride Week
17:05 27.06.2022 (обновлено: 17:08 27.06.2022)
Ведомство призывает группы, выступающие против проведения Tbilisi Pride Week, соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. МВД Грузии находится на постоянной связи с организаторами Tbilisi Pride Week, чтобы запланированные закрытые мероприятия удалось провести в безопасной обстановке, говорится в заявлении ведомства.
В Грузии с 28 июня по 2 июля запланировано проведение Tbilisi Pride Week. Представители ЛГБТ-сообщества планируют провести несколько мероприятий. Представители консервативных и радикальных групп обещают сорвать мероприятия.
"Министерство внутренних дел Грузии примет все соответствующие меры для обеспечения безопасности проведения закрытых мероприятий, запланированных Tbilisi Pride, для поддержания правопорядка, а также для защиты свободы слова и свободы собраний каждого человека", - говорится в заявлении.
Представители МВД Грузии провели ряд встреч при участии представителей ООН, Tbilisi Pride, местных и международных организаций, аппарата народного защитника Грузии, а также дипломатического корпуса на тему проведения недели в безопасной обстановке.
В ведомстве подчеркивают, что Министерство внутренних дел Грузии осуждает любое насилие и призывает группы, выступающие против проведения Tbilisi Pride Week, соблюдать закон, подчиняться законным требованиям полиции и не выходить за рамки права на проведение собраний и манифестаций, допустимых законом.
В противном случае полиция обещает действовать в рамках своих полномочий и пресекать все случаи нарушения, за которыми последует правовое реагирование.
НПО "Тбилиси Прайд" в своем заявлении 31 мая заявили, что в этом году не будет проведен так называемый "Марш достоинства". В организации пояснили, что у них нет соответствующего пространства.