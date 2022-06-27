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Названа дата совместных военных учений Грузии, Азербайджана и Турции
Названа дата совместных военных учений Грузии, Азербайджана и Турции
В октябре военнослужащие Турции, Азербайджана и Грузии примут участие в десятидневных совместных учениях 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T22:05+0400
2022-06-27T22:05+0400
2022-06-27T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Первое заседание планирования международных учений "Eternity-2022" проведено министерством национальной обороны Турции.Учения, в которых будут задействованы военнослужащие Турции, Азербайджана и Грузии, запланированы на период с 17 по 28 октября этого года.В планировочном заседании приняли участие представители оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии, сообщил Sputnik Азербайджан.Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море >>ВС Азербайджана были задействованы в командно-штабных учениях Еternity-2021, которые состоялись в Грузии 4-8 октября прошлого года.Впервые трехсторонние военные учения Eternity прошли в 2014 году. На территории Азербайджана они были организованы в 2019 году.Eternity направлены на повышение навыков и умений участников в сфере обеспечения безопасности различных экономических проектов международного значения на территории трех стран, развитие их оперативных, учебных и аналитических способностей, а также совершенствование взаимодействия между подразделениями, обеспечивающими защиту этих проектов.В них традиционно участвуют свыше 200 представителей трех стран.
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грузия, новости, политика, азербайджан, турция, военные учения
Названа дата совместных военных учений Грузии, Азербайджана и Турции
В октябре военнослужащие Турции, Азербайджана и Грузии примут участие в десятидневных совместных учениях
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Первое заседание планирования международных учений "Eternity-2022" проведено министерством национальной обороны Турции.
Учения, в которых будут задействованы военнослужащие Турции, Азербайджана и Грузии, запланированы на период с 17 по 28 октября этого года.
В планировочном заседании приняли участие представители оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии, сообщил Sputnik Азербайджан
.
ВС Азербайджана были задействованы в командно-штабных учениях Еternity-2021, которые состоялись в Грузии 4-8 октября прошлого года.
Впервые трехсторонние военные учения Eternity прошли в 2014 году. На территории Азербайджана они были организованы в 2019 году.
Eternity направлены на повышение навыков и умений участников в сфере обеспечения безопасности различных экономических проектов международного значения на территории трех стран, развитие их оперативных, учебных и аналитических способностей, а также совершенствование взаимодействия между подразделениями, обеспечивающими защиту этих проектов.
В них традиционно участвуют свыше 200 представителей трех стран.