https://sputnik-georgia.ru/20220627/nazvana-data-sovmestnykh-voennykh-ucheniy-gruzii-azerbaydzhana-i-turtsii-267924214.html

Названа дата совместных военных учений Грузии, Азербайджана и Турции

Названа дата совместных военных учений Грузии, Азербайджана и Турции

В октябре военнослужащие Турции, Азербайджана и Грузии примут участие в десятидневных совместных учениях 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Первое заседание планирования международных учений "Eternity-2022" проведено министерством национальной обороны Турции.Учения, в которых будут задействованы военнослужащие Турции, Азербайджана и Грузии, запланированы на период с 17 по 28 октября этого года.В планировочном заседании приняли участие представители оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии, сообщил Sputnik Азербайджан.Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море >>ВС Азербайджана были задействованы в командно-штабных учениях Еternity-2021, которые состоялись в Грузии 4-8 октября прошлого года.Впервые трехсторонние военные учения Eternity прошли в 2014 году. На территории Азербайджана они были организованы в 2019 году.Eternity направлены на повышение навыков и умений участников в сфере обеспечения безопасности различных экономических проектов международного значения на территории трех стран, развитие их оперативных, учебных и аналитических способностей, а также совершенствование взаимодействия между подразделениями, обеспечивающими защиту этих проектов.В них традиционно участвуют свыше 200 представителей трех стран.

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