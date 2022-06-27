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Операционный центр по вывозу украинского зерна заработает в Стамбуле
Операционный центр по вывозу украинского зерна заработает в Стамбуле
По мнению представителя Турции, Анкара сыграла посредническую роль по урегулированию вопроса, и в результате было достигнуто согласие 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T15:54+0400
2022-06-27T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июня — Sputnik. На переговорах в Стамбуле по вопросу вывоза зерна из Украины достигнут консенсус по созданию операционного центра, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.Давайте поставим точку в Стамбуле - вице-президент Турции о вывозе зерна из Украины >>Как отметил Алтун, Анкара сыграла посредническую роль по урегулированию вопроса, и в результате было достигнуто согласие.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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в мире, новости, политика, турция, россия, оон, зерно, обострение ситуации вокруг украины 2022
Операционный центр по вывозу украинского зерна заработает в Стамбуле
По мнению представителя Турции, Анкара сыграла посредническую роль по урегулированию вопроса, и в результате было достигнуто согласие
ТБИЛИСИ, 27 июня — Sputnik. На переговорах в Стамбуле по вопросу вывоза зерна из Украины достигнут консенсус по созданию операционного центра, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
Как отметил Алтун, Анкара сыграла посредническую роль по урегулированию вопроса, и в результате было достигнуто согласие.
"Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев", – сказал Алтун в интервью итальянскому изданию Il Messaggero.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.