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Парламент Грузии отказал в регистрации инициативы организации "Альт-инфо"

Парламент Грузии отказал в регистрации инициативы организации "Альт-инфо"

Основатели "Консервативного движения" представили пакет законодательных изменений с рядом нарушений, заявил председатель парламентского комитета 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T20:59+0400

2022-06-27T20:59+0400

2022-06-27T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии не зарегистрировал инициативу лидеров консервативного движения "Альт-Инфо", требующую запретить демонстрацию сексуальной ориентации на акциях и внести соответствующие изменения в закон Грузии "О собраниях и манифестациях", Административный и Уголовный кодексы.По его словам, лидеры "Альт-инфо" и основатели "Консервативного движения" представили пакет законодательных изменений с рядом нарушений.Перед комитетом выступили лидеры "Альт-ифно" Георгий Кардава, Зураб Махарадзе, Ираклий Моргошия, Шота Мартиненко и Константин Моргошия.Они призвали депутатов внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и запретить действия, которые "демонстрируют, популяризируют или пропагандируют" сексуальную ориентацию.Противники "Недели прайда" в Тбилиси анонсировали акцию протеста >>Они также предлагали ввести запрет на оскорбительные высказывания и призывы в отношении веры людей, являющимися последователями различных религий.Повторное нарушения этих статей, по их мнению, должно наказываться штрафом или лишением свободы до двух лет.

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