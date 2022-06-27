https://sputnik-georgia.ru/20220627/parlament-gruzii-otkazal-v-registratsii-initsiativy-organizatsii-alt-info-267923667.html
Парламент Грузии отказал в регистрации инициативы организации "Альт-инфо"
Парламент Грузии отказал в регистрации инициативы организации "Альт-инфо"
Основатели "Консервативного движения" представили пакет законодательных изменений с рядом нарушений, заявил председатель парламентского комитета 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T20:59+0400
2022-06-27T20:59+0400
2022-06-27T20:59+0400
грузия
новости
политика
лгбт-сообщество
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698216_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f32ad8d79e43e69aec007b3bf726b5a8.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии не зарегистрировал инициативу лидеров консервативного движения "Альт-Инфо", требующую запретить демонстрацию сексуальной ориентации на акциях и внести соответствующие изменения в закон Грузии "О собраниях и манифестациях", Административный и Уголовный кодексы.По его словам, лидеры "Альт-инфо" и основатели "Консервативного движения" представили пакет законодательных изменений с рядом нарушений.Перед комитетом выступили лидеры "Альт-ифно" Георгий Кардава, Зураб Махарадзе, Ираклий Моргошия, Шота Мартиненко и Константин Моргошия.Они призвали депутатов внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и запретить действия, которые "демонстрируют, популяризируют или пропагандируют" сексуальную ориентацию.Противники "Недели прайда" в Тбилиси анонсировали акцию протеста >>Они также предлагали ввести запрет на оскорбительные высказывания и призывы в отношении веры людей, являющимися последователями различных религий.Повторное нарушения этих статей, по их мнению, должно наказываться штрафом или лишением свободы до двух лет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698216_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_ce7b175b1665c43b07ca489b8b39bf56.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, лгбт-сообщество, парламент грузии
Парламент Грузии отказал в регистрации инициативы организации "Альт-инфо"
Основатели "Консервативного движения" представили пакет законодательных изменений с рядом нарушений, заявил председатель парламентского комитета
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии не зарегистрировал инициативу лидеров консервативного движения "Альт-Инфо", требующую запретить демонстрацию сексуальной ориентации на акциях и внести соответствующие изменения в закон Грузии "О собраниях и манифестациях", Административный и Уголовный кодексы.
"Каждое законодательное изменение должно сопровождаться пояснительной карточкой, чего здесь нет", - пояснил решение председатель Комитета по процессуальным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.
По его словам, лидеры "Альт-инфо" и основатели "Консервативного движения" представили пакет законодательных изменений с рядом нарушений.
Перед комитетом выступили лидеры "Альт-ифно" Георгий Кардава, Зураб Махарадзе, Ираклий Моргошия, Шота Мартиненко и Константин Моргошия.
Они призвали депутатов внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и запретить действия, которые "демонстрируют, популяризируют или пропагандируют" сексуальную ориентацию.
Они также предлагали ввести запрет на оскорбительные высказывания и призывы в отношении веры людей, являющимися последователями различных религий.
Повторное нарушения этих статей, по их мнению, должно наказываться штрафом или лишением свободы до двух лет.