https://sputnik-georgia.ru/20220627/pretsedent-ili-politicheskiy-zhest-gruzinskie-deputaty-otsenili-veto-prezidenta--267908499.html

Прецедент или политический жест? Грузинские депутаты оценили вето президента

Прецедент или политический жест? Грузинские депутаты оценили вето президента

Представители власти и оппозиции рознятся в оценках действий президента 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили создала хороший прецедент, наложив вето на поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, заявил депутат от оппозиционной парламентской группы "Гирчи" Александр Раквиашвили.Президент впервые воспользовалась правом вето 22 июня. Речь идет о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, принятых 7 июня. Она отметила, что в течение полугода, пока решается вопрос евроинтеграции страны, будет так поступать каждый раз, как ей не понравится принятый парламентом законопроект.Член оппозиционной парламентской политической группы "Группа реформ" Паата Манджгаладзе приветствует решение президента по поводу вето, однако считает, что глава грузинского государства не должна ограничиваться лишь заявлениями."Президент пытается сохранить свое лицо, но я скажу прямо: у нее ничего не получится подобными полумероприятиями… Президент не является экспертом, чтобы ограничиваться лишь заявлениями. У нее есть полное право представить план действий в связи с интеграцией с Европой", – отметил Манджагаладзе.Позиция властейЗамечания президента оказались неприемлемыми для парламентского большинства. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже готовятся для преодоления вето.Депутаты преступят к рассмотрению замечаний президента в ближайшие дни. Вопрос уже направлен в комитет по юридическим вопросам.Согласно действующему законодательству, у парламента есть возможность обойти вето президента. Для того, чтобы поправки все же вступили в силу, парламент вновь должен проголосовать за них. Если и на этот раз президент откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента.Прослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.Согласно поправкам, если речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия – 12 пунктов, среди которых решение проблемы с поляризацией в обществе, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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