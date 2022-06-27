https://sputnik-georgia.ru/20220627/situatsiya-v-postradavshikh-ot-stikhii-rayonakh-gruzii-ostaetsya-slozhnoy-267923442.html

Ситуация в пострадавших от стихии районах Грузии остается сложной

Ситуация в пострадавших от стихии районах Грузии остается сложной

В более чем десяти селах Душетского района затоплены первые этажи домов, сохраняется опасность схода новых оползней 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T20:36+0400

2022-06-27T20:36+0400

2022-06-27T20:40+0400

грузия

новости

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душетский район

департамент автомобильных дорог

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Более 170 туристов были эвакуированы из Душетского муниципалитета на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) из-за схода оползней, вызванных проливными дождями, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Движение на дорогах , ведущих в регион, ограничено. Оползни разрушили проезжую часть. Специальные службы Департамента автомобильных дорог и местные власти ведут работы по очистке дорог. Ситуация осложнена сильным ветром и дождем.По информации ведомства, спасательная операция продолжается.В более чем десяти селах Душетского района затоплены первые этажи домов, сохраняется опасность схода новых оползней. Повреждены мосты и дороги.Сложной остается ситуация и на дороге, ведущей к грузино-российской границе (Верхний Ларс). Обильные осадки и вышедшая из берегов река повредили участок дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, в связи с чем КПП пришлось временно закрыть.Спасатели обнаружили тело, пропавшего в горах на северо-востоке Грузии туриста >>На месте ведутся восстановительные работы. С приграничной территории в безопасное место были эвакуированы находившиеся там пассажиры и водители, а также их автомобили.По последней информации, около 260 грузовиков скопились на границе с Россией и ждут открытия КПП.Как предполагают специалисты, в худшем случае дорога в направлении России будет открыта завтра.

душетский район

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грузия, новости, происшествия, душетский район, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии