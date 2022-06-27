https://sputnik-georgia.ru/20220627/sotni-fur-skopilos-v-gruzii-i-rossii-iz-za-zakrytiya-granitsy-267925117.html

Сотни фур скопилось в Грузии и России из-за закрытия границы

Сотни фур скопилось в Грузии и России из-за закрытия границы

На 136-м километре трассы, ведущей к МАПП "Верхний Ларс", 80-метровый участок размыт из-за паводка на реке Терек 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T22:47+0400

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грузия

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армения

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Порядка 300 фур с товарами из Армении застряли на дороге, ведущей к МАПП "Верхний Ларс", что на грузино-российской границе. Еще 500 большегрузов ожидают проезда из России в Грузию. Об этом пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктур РА Сона Арутюнян сообщила Sputnik Армения.Ранее стало известно, что 80-метровый участок на 136-м километре трассы, ведущей к МАПП "Верхний Ларс" размыт из-за паводка на реке Терек. В результате запрещено движение всех транспортных средств в оба направления. По данным департамента автомобильных дорог Грузии, дорога, соединяющая Грузию и Россию, будет восстановлена в течение 7-10 дней.Арутюнян отметила, что сейчас ведомство обсуждает с остальными структурами вопрос задействования альтернативного маршрута. По ее словам, детали будут известны позже.Ситуация в пострадавших от стихии районах Грузии остается сложной >>Напомним, дорога из Грузии в Россию закрылась еще днем 26 июня из-за оползня на 53-м километре международной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Накануне мэр Душети сообщила, что причиной стал паводок на реке Арагви.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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грузия, новости, происшествия, армения, ситуация на военно-грузинской дороге