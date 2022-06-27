https://sputnik-georgia.ru/20220627/verkhniy-lars-segodnya-na-odnom-uchastke-trassy-v-rossiyu-dvizhenie-vosstanovleno-267926489.html

Верхний Ларс сегодня: на одном участке трассы в Россию движение восстановлено

Верхний Ларс сегодня: на одном участке трассы в Россию движение восстановлено

Движение удалось восстановить в результате проведения интенсивных работ, но в целом сухопутная граница с Россией все еще закрыта 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T22:16+0400

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грузия

новости

общество

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Движение транспорта на 136-м километре автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (нейтральная зона) восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. По сообщению ведомства, движение удалось восстановить в результате проведения интенсивных работ.Что касается ТПП "Казбеги" и "Верхний Ларс", то сухопутная граница с Россией все еще закрыта.Ситуация в пострадавших от стихии районах Грузии остается сложной >>Проливные дожди в воскресенье привели к разливу реки Терек (Терги). Было повреждено более 80 метров дороги международного значения. Из-за сложившейся ситуации временно приостановил работу ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс"( граница с Россией). На границе скопилось несколько сотен грузовиков. Водители и пассажиры находятся в безопасной зоне.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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грузия, новости, общество, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге