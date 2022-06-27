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В Тбилиси вырастут штрафы за незаконную вырубку деревьев
В Тбилиси вырастут штрафы за незаконную вырубку деревьев
Административным правонарушением становится выдача неправильного заключения о качестве зеленых насаждений в Тбилиси 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T10:02+0400
2022-06-27T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Штрафы за вырубку или повреждение зеленых насаждений в Тбилиси вырастут в 10 раз – парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений.Согласно поправкам, повреждение, самовольная вырубка или пересадка зеленых насаждений в границах муниципалитета Тбилиси, а также нарушение правил ухода и восстановления зеленых насаждений будет караться штрафом в размере 5 тысяч лари вместо 500 лари.Повторное нарушение же повлечет за собой штраф уже в размере 10 тысяч лари вместо 1 тысячи.Незаконная вырубка леса в Грузии – в каком регионе выявлено больше всего случаев >>Кроме того, административным правонарушением становится выдача неправильного заключения о качестве зеленых насаждений в Тбилиси представителем полномочного органа. Штраф за это действие составит 10 тысяч лари.Причиной ужесточения законодательства, авторы – депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", называют частое нарушение запрета на вырубку в Тбилиси, несмотря на существующие штрафы. А также увеличение числа неправильных результатов экспертиз, которые дают возможность срезать деревья в черте столицы или их пересаживать.
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В Тбилиси вырастут штрафы за незаконную вырубку деревьев
10:02 27.06.2022 (обновлено: 11:06 27.06.2022)
Административным правонарушением становится выдача неправильного заключения о качестве зеленых насаждений в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Штрафы за вырубку или повреждение зеленых насаждений в Тбилиси вырастут в 10 раз – парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений.
Согласно поправкам, повреждение, самовольная вырубка или пересадка зеленых насаждений в границах муниципалитета Тбилиси, а также нарушение правил ухода и восстановления зеленых насаждений будет караться штрафом в размере 5 тысяч лари вместо 500 лари.
Повторное нарушение же повлечет за собой штраф уже в размере 10 тысяч лари вместо 1 тысячи.
Кроме того, административным правонарушением становится выдача неправильного заключения о качестве зеленых насаждений в Тбилиси представителем полномочного органа. Штраф за это действие составит 10 тысяч лари.
Причиной ужесточения законодательства, авторы – депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", называют частое нарушение запрета на вырубку в Тбилиси, несмотря на существующие штрафы. А также увеличение числа неправильных результатов экспертиз, которые дают возможность срезать деревья в черте столицы или их пересаживать.