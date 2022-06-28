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Депутата сакребуло Рустави обвинили в нанесении побоев
Депутата сакребуло Рустави обвинили в нанесении побоев
По версии следствия, депутат и двое сопровождавших его людей 12 июня избили человека из-за прошлых разногласий 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T22:29+0400
2022-06-28T22:29+0400
2022-06-28T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в насилии депутату местного совещательного органа - сакребуло Рустави, говорится в сообщении ведомства.Прокуратура Грузии не называет имени депутата, только его инициалы В.М., однако, по версии СМИ, речь идет о представителе партии "Единое национальное движение" Важе Моргошия.По данным прокуратуры, депутат и двое сопровождавших его людей 12 июня избили человека из-за прошлых разногласий.Прокуратура предъявила обвинение депутату сакребуло от партии экс-премьера Грузии >>Депутату предъявили обвинение в нанесении побоев. Прокуратура будет требовать для него залога в качестве меры пресечения.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, рустави, сакребуло, генеральная прокуратура грузии
Депутата сакребуло Рустави обвинили в нанесении побоев
По версии следствия, депутат и двое сопровождавших его людей 12 июня избили человека из-за прошлых разногласий
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в насилии депутату местного совещательного органа - сакребуло Рустави, говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура Грузии не называет имени депутата, только его инициалы В.М., однако, по версии СМИ, речь идет о представителе партии "Единое национальное движение" Важе Моргошия.
По данным прокуратуры, депутат и двое сопровождавших его людей 12 июня избили человека из-за прошлых разногласий.
Депутату предъявили обвинение в нанесении побоев. Прокуратура будет требовать для него залога в качестве меры пресечения.