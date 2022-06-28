https://sputnik-georgia.ru/20220628/deputata-sakrebulo-rustavi-obvinili-v-nanesenii-poboev-267969798.html

Депутата сакребуло Рустави обвинили в нанесении побоев

Депутата сакребуло Рустави обвинили в нанесении побоев

По версии следствия, депутат и двое сопровождавших его людей 12 июня избили человека из-за прошлых разногласий 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T22:29+0400

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грузия

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рустави

сакребуло

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в насилии депутату местного совещательного органа - сакребуло Рустави, говорится в сообщении ведомства.Прокуратура Грузии не называет имени депутата, только его инициалы В.М., однако, по версии СМИ, речь идет о представителе партии "Единое национальное движение" Важе Моргошия.По данным прокуратуры, депутат и двое сопровождавших его людей 12 июня избили человека из-за прошлых разногласий.Прокуратура предъявила обвинение депутату сакребуло от партии экс-премьера Грузии >>Депутату предъявили обвинение в нанесении побоев. Прокуратура будет требовать для него залога в качестве меры пресечения.

рустави

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, рустави, сакребуло, генеральная прокуратура грузии