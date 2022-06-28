https://sputnik-georgia.ru/20220628/es-poluchil-vaktsiny-protiv-ospy-obezyan-267964864.html

ЕС получил вакцины против оспы обезьян

ЕС получил вакцины против оспы обезьян

С 18 мая в 23 государствах-членах ЕС зарегистрировано 2 682 случая оспы обезьян 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T21:49+0400

2022-06-28T21:49+0400

2022-06-28T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Евросоюз получил первую партию вакцин против оспы обезьян, говорится на сайте Еврокомиссии.На фоне распространения этой инфекции Еврокомиссия начала готовность к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Испания получила 5 300 доз из общего числа закупленных 109 090 доз.Это первый случай, когда ЕС через Европейский орган по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (HERA) напрямую покупает и безвозмездно предоставляет вакцины государствам-членам.HERA был создан в октябре 2021 года. Он будет выявлять потенциальные кризисы в области здравоохранения путем сбора разведывательных данных и создания необходимых возможностей для реагирования."Запустив HERA, ЕС значительно укрепил свои возможности по реагированию и решительному устранению новых угроз для здоровья", - подчеркнуто в сообщении.Вакцины произведены компанией Bavarian Nordic. Датский производитель единственной лицензированной вакцины против оспы обезьян расширяет производство для удовлетворения глобального спроса после того, как органы здравоохранения Европы и США заказали сотни тысяч дополнительных доз.Заказы поступили также от многих других стран мира. Компания Bavarian Nordic из Копенгагена уверена, что сможет все запросы удовлетворить.С 18 мая в 23 государствах-членах ЕС зарегистрировано 2682 случая оспы обезьян.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых могут возникнуть осложнения.Первый случай заболевания оспой обезьян в Грузии был выявлен 15 июня. У пациента была легкая форма болезни, и он вскоре был выписан из клиники. До обнаружения этого вирусного заболевания этот человек был в Европе.

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оспа обезьян, совет ес, испания, европа, сша, в мире, новости