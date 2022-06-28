https://sputnik-georgia.ru/20220628/es-poluchil-vaktsiny-protiv-ospy-obezyan-267964864.html
ЕС получил вакцины против оспы обезьян
ЕС получил вакцины против оспы обезьян
С 18 мая в 23 государствах-членах ЕС зарегистрировано 2 682 случая оспы обезьян 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T21:49+0400
2022-06-28T21:49+0400
2022-06-28T21:49+0400
оспа обезьян
совет ес
испания
европа
сша
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263237140_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_11e4aa0fef8a9d139f8c50fdc7bd393b.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Евросоюз получил первую партию вакцин против оспы обезьян, говорится на сайте Еврокомиссии.На фоне распространения этой инфекции Еврокомиссия начала готовность к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Испания получила 5 300 доз из общего числа закупленных 109 090 доз.Это первый случай, когда ЕС через Европейский орган по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (HERA) напрямую покупает и безвозмездно предоставляет вакцины государствам-членам.HERA был создан в октябре 2021 года. Он будет выявлять потенциальные кризисы в области здравоохранения путем сбора разведывательных данных и создания необходимых возможностей для реагирования."Запустив HERA, ЕС значительно укрепил свои возможности по реагированию и решительному устранению новых угроз для здоровья", - подчеркнуто в сообщении.Вакцины произведены компанией Bavarian Nordic. Датский производитель единственной лицензированной вакцины против оспы обезьян расширяет производство для удовлетворения глобального спроса после того, как органы здравоохранения Европы и США заказали сотни тысяч дополнительных доз.Заказы поступили также от многих других стран мира. Компания Bavarian Nordic из Копенгагена уверена, что сможет все запросы удовлетворить.С 18 мая в 23 государствах-членах ЕС зарегистрировано 2682 случая оспы обезьян.Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых могут возникнуть осложнения.Первый случай заболевания оспой обезьян в Грузии был выявлен 15 июня. У пациента была легкая форма болезни, и он вскоре был выписан из клиники. До обнаружения этого вирусного заболевания этот человек был в Европе.
испания
европа
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263237140_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_0c1544248b8deede1f9dc444c73c5ee6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
оспа обезьян, совет ес, испания, европа, сша, в мире, новости
ЕС получил вакцины против оспы обезьян
С 18 мая в 23 государствах-членах ЕС зарегистрировано 2 682 случая оспы обезьян
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik.
Евросоюз получил первую партию вакцин против оспы обезьян, говорится на сайте
Еврокомиссии.
На фоне распространения этой инфекции Еврокомиссия начала готовность к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Испания получила 5 300 доз из общего числа закупленных 109 090 доз.
"Это первая из серии поставок, которые будут осуществляться регулярно в ближайшие недели и месяцы, чтобы гарантировать, что все государства-члены готовы реагировать на текущую вспышку оспы обезьян, уделяя первоочередное внимание наиболее пострадавшим государствам-членам", - отмечено в сообщении.
Это первый случай, когда ЕС через Европейский орган по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (HERA) напрямую покупает и безвозмездно предоставляет вакцины государствам-членам.
HERA был создан в октябре 2021 года. Он будет выявлять потенциальные кризисы в области здравоохранения путем сбора разведывательных данных и создания необходимых возможностей для реагирования.
"Запустив HERA, ЕС значительно укрепил свои возможности по реагированию и решительному устранению новых угроз для здоровья", - подчеркнуто в сообщении.
Вакцины произведены компанией Bavarian Nordic. Датский производитель единственной лицензированной вакцины против оспы обезьян расширяет производство для удовлетворения глобального спроса после того, как органы здравоохранения Европы и США заказали сотни тысяч дополнительных доз.
Заказы поступили также от многих других стран мира. Компания Bavarian Nordic из Копенгагена уверена, что сможет все запросы удовлетворить.
С 18 мая в 23 государствах-членах ЕС зарегистрировано 2682 случая оспы обезьян.
Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых могут возникнуть осложнения.
Первый случай заболевания оспой обезьян в Грузии был выявлен 15 июня. У пациента была легкая форма болезни, и он вскоре был выписан из клиники. До обнаружения этого вирусного заболевания этот человек был в Европе.