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Грузия вводит запрет на экспорт пшеницы и ячменя
Грузия вводит запрет на экспорт пшеницы и ячменя
На данном этапе ограничения не распространяются на экспорт кукурузы 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T15:07+0400
2022-06-28T15:07+0400
2022-06-28T15:37+0400
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министерство сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о запрете экспорта пшеницы и ячменя из Грузии с 4 июля текущего года по 4 июля 2023 года, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.Одной из главных задач властей является обеспечить продовольственную безопасность, в том числе удержать цены на продукт номер один - хлеб. Сделать это в условиях сильной зависимости от импорта пшеницы очень сложно. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть этого продукта страна многие годы завозила из России, Казахстана, Украины и США. При этом на долю России приходится 70%. По словам министра, учитывая ситуацию в регионе, для обеспечения продовольственной безопасности важно продавать пшеницу и ячмень местного производства только на внутреннем рынке."Министерство окружающей среды и сельского хозяйства провело ряд встреч с производителями пшеницы и ячменя, и выслушало их позиции. По словам производителей, исходя из существующего спроса, они смогут полностью реализовать произведенный в стране урожай", – Шамугия.Продукт номер один, или Как обеспечить продовольственную безопасность в Грузии>>На сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.Что касается ячменя, то грузинский ячмень экспортируется в Ирак и Иран. В области животноводства, птицеводства и свиноводства важно, чтобы ячмень на данном этапе продавался только на грузинском рынке, сказал министр.В этом году прогноз урожая ячменя находится в пределах 60 тысяч тонн. На сегодняшний день уже экспортировано более 2,5 тысячи тонн.
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новости, экономика, грузия, министерство сельского хозяйства грузии
Грузия вводит запрет на экспорт пшеницы и ячменя
15:07 28.06.2022 (обновлено: 15:37 28.06.2022)
На данном этапе ограничения не распространяются на экспорт кукурузы
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о запрете экспорта пшеницы и ячменя из Грузии с 4 июля текущего года по 4 июля 2023 года, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.
Одной из главных задач властей является обеспечить продовольственную безопасность, в том числе удержать цены на продукт номер один - хлеб. Сделать это в условиях сильной зависимости от импорта пшеницы очень сложно.
"Правительство приняло решение о запрете импорта пшеницы и ячменя из Грузии с 4 июля текущего года по 4 июля 2023 года. На данном этапе ограничения не распространяются на экспорт кукурузы", – заявил Шамугия.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть этого продукта страна многие годы завозила из России, Казахстана, Украины и США. При этом на долю России приходится 70%.
По словам министра, учитывая ситуацию в регионе, для обеспечения продовольственной безопасности важно продавать пшеницу и ячмень местного производства только на внутреннем рынке.
"Министерство окружающей среды и сельского хозяйства провело ряд встреч с производителями пшеницы и ячменя, и выслушало их позиции. По словам производителей, исходя из существующего спроса, они смогут полностью реализовать произведенный в стране урожай", – Шамугия.
На сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.
Что касается ячменя, то грузинский ячмень экспортируется в Ирак и Иран. В области животноводства, птицеводства и свиноводства важно, чтобы ячмень на данном этапе продавался только на грузинском рынке, сказал министр.
В этом году прогноз урожая ячменя находится в пределах 60 тысяч тонн. На сегодняшний день уже экспортировано более 2,5 тысячи тонн.