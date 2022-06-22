https://sputnik-georgia.ru/20220622/produkt-nomer-odin-ili-kak-obespechit-prodovolstvennuyu-bezopasnost-v-gruzii-267705638.html

Продукт номер один, или Как обеспечить продовольственную безопасность в Грузии

Продукт номер один, или Как обеспечить продовольственную безопасность в Грузии

Нужно увеличить свое производство и диверсифицировать рынок – таковы советы экспертов, когда речь заходит о пшенице 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T13:22+0400

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Когда в мире начала дорожать пшеница, в Грузии, как впрочем и во многих других странах, на повестку дня встал вопрос удержания цен на продукт номер один. Сделать это в условиях сильной зависимости от импорта очень сложно.Власти Грузии из года в год заявляют о приоритете развития сельского хозяйства, в том числе увеличения урожая пшеницы. В этом году настрой решительный, а планы амбициозные – увеличить в ближайшие годы показатель самообеспечения с 15 до 50%.Представители отрасли и ученые активно работают над программой содействия значительному росту производства зерновых культур, которую правительство обещало обнародовать в ближайшее время.Грузия – родина пшеницыВсе привыкли считать Грузию родиной вина, но не многие знают, что она вполне соответствует званию и родины пшеницы.Грузинская пшеница имеет древнюю историю. Самые старые зерна пшеницы, обнаруженные на территории страны, датируются VI-IV тысячелетиями до нашей эры. Научно подтверждено, что пять из 20 известных миру видов пшеницы происходят из Грузии. В сентябре 2018 года грузинской пшенице был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии.Пошлина на экспорт пшеницы из России продолжает расти>>Тем не менее выращивать грузинские сорта в стране не так популярно, как зарубежные. На сегодняшний день в стране выращивают 14 видов пшеницы 150 разновидностей.У Зураба Тертвадзе отдано под посевы пшеницы около 300 гектаров полей в селе Шираки муниципалитета Дедоплисцкаро. Урожайность составляет примерно одну тысячу тонн в год. Предпочтение отдает европейским сортам – немецким и австрийским, а также американским, так как они отличаются высокой урожайностью."Грузинские сорта низкопродуктивные для бизнеса, урожайность низкая, хотя небольшая часть работает и с сортами грузинской пшеницы", – поделился Тертвадзе со Sputnik Грузия.На вопрос полного самообеспечения Грузии пшеницей фермер смотрит скептически. Причина – в недостаточном количестве посевных площадей.Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнаги и Дедоплисцкало, и немного в Сагареджо. В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и рожь.Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность и урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы есть в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели.Тертвадзе уверяет, что в последние годы улучшились и сорта, и качество зерна. Он также отметил усилия государства по поддержке фермеров разными программами в виде дешевых кредитов, но опять же этого недостаточно.Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO>>"Нужно сделать так, чтобы поставлялся качественный семенной материал. А потом самое главное – это удобрения. Без них почва не годится. Удобрения тоже в основном завозятся из России, а мы им сейчас совершенно неинтересны, так как представляем маленький рынок", – пояснил фермер.Одними из главных производителей удобрений в мире были Украина и Россия, а в нынешних реалиях сложно прогнозировать, как продолжатся поставки.По словам Тертвадзе, было бы хорошо, если бы власти содействовали приобретению довольно дорогих фосфорных удобрений, которые идеальны для почвы и хорошего урожая, но их сложно достать. Фермер предлагает создать базу фермеров и субсидировать фосфорные удобрения."Мы многие годы не обогащали почву фосфором. В последние годы максимум до 20% фермеров закупали эти удобрения, но если бы не это, нам было бы нечего оставлять поколениям. Я хочу поднять этот вопрос в министерстве. Но сейчас даже непонятно, откуда мы будем его завозить, наверное, уже из Средней Азии", – сказал он.Пшеница как приоритетВ течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось 70%, так как цена была самой выгодной.После того, как с лета 2021 года цена на пшеницу на международных рынках начала расти, и Россия ввела механизм плавающей пошлины на экспорт зерновых, Грузия сократила объемы импорта самой пшеницы (на 30% в прошлом году) и увеличила объемы муки, за которую экспортная пошлина не взимается.За пять месяцев 2022 года Грузия закупила пшеницу и меслин на 14,6 миллиона долларов, а муку – на 22,8 миллиона долларов, из них 22,4 миллиона долларов заплатили за муку (62,3 тысячи тонн) из России. Это официальные данные Национальной службы статистики Грузии.Для сравнения, в 2021 году Грузия закупила пшеницу и меслин на 93,5 миллиона долларов, муку – на 12 миллионов долларов, а годом ранее пшеницу и меслин – на 107,9 миллиона долларов, муку – на 3,1 миллиона долларов.Глава Нацбанка: Грузии приходится справляться одновременно со многими вызовами>>"Производство пшеницы довольно трудоемкий процесс, но цены на зерно ежегодно растут на мировых биржах, поэтому для нас это должно быть тревожным сигналом. Я уже три года об этом говорю", – заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе.Долидзе напомнил, что выращиванию пшеницы в Грузии не уделялось должного внимания, в том числе во времена Советского Союза."Во время социализма для Грузии определили производство вина, цитрусов, а пшеницу завозили. Это привело к определенной приостановке развития", – отметил Долидзе. Сейчас, по его словам, производство растет из года в год. По его словам, фермерам невыгодно производить пшеницу, она не такая рентабельная как, например, выращивание голубики или персиков. Тем не менее эксперт поделился наблюдением, что с учетом тенденции роста стоимости зерна в мире, грузинские фермеры стали все больше браться за выращивание пшеницы.Фермер уверен, что Минсельхоз и соответствующие государственные структуры должны направить свои силы на поддержку отрасли, хотя большая роль отведена частному сектору.Пшеница – это же продовольственная безопасность страны, поэтому стратегически важно быть самодостаточными, подчеркнул он.Обзор рынкаПосевная площадь пшеницы в Грузии в среднем 45-50 тысяч гектаров. В 2021 году средняя урожайность составила около 2,7 тысячи тонн на один гектар, что является рекордным показателем для страны за последние 20 лет.Всего в прошлом году собрали 136,1 тысячи тонн пшеницы, что на 33% больше, чем в 2020 году. Таковы данные Ассоциации фермеров Грузии, которая провела целое исследование рынка и подготовила отчет.Касательно резкого роста импорта муки в отчете сказано, что продукция низкого качества и быстро портящаяся, по сравнению с пшеницей, что представляет опасность для продовольственной безопасности страны."Вопрос снижения зависимости от импорта пшеницы из России крайне важен для достижения продовольственной безопасности. Хотя сегодня отказ от российской пшеницы и муки нерентабелен для частного сектора", – сказано в отчете.В Ассоциации отметили, что для повышения качества и количества произведенного в Грузии зерна, важна правильная стратегия развития отрасли и последовательный план действий.Внешнеторговый оборот продолжает расти – чем торгует Грузия>>Стратегия должна содержать такие аспекты, как развитие земельного рынка, ирригация земель, софинансирование современной ирригационной инфраструктуры, предложение плодоносных семенных материалов, а также удобрений, поощрение использования современной техники и технологий, строительство складских помещений и ангаров под зерно, принятие мер по искоренению практики поджога полей после сбора урожая, создание ветрозащитных полос, сохранение биоразнообразия.В Ассоциации выразили надежду, что программа, анонсированная правительством Грузии, будет содержать в себе перечисленные выше компоненты.Воплотятся ли в жизнь амбициозные планы правительства, и сможет ли Грузия сделать скачек в направлении достижения самодостаточности в плане пшеницы – покажет время. А пока для обеспечения продовольственной безопасности страны в повестке дня стоит поиск альтернативных рынков.

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грузия, экономика, новости, украина, казахстан, кахети, россия