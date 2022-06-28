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Лидер "Грузинской мечты" рассказал о вербовке бывших соратников оппозицией

Лидер "Грузинской мечты" рассказал о вербовке бывших соратников оппозицией

Лидер правящей партии заявил о наличии конкретных фактов, кого и как завербовали, но воздержался называть их имена публично 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T20:44+0400

2022-06-28T20:44+0400

2022-06-28T20:44+0400

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грузинская мечта

давид усупашвили

единое нацдвижение

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Большинство людей, которые покинули ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", были завербованы крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение", заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.По его словам, у него есть конкретные факты, кого и как завербовали, однако лидер "Грузинской мечты" воздержался называть их имена публично."Это действительно так было, и не хочу называть имена и фамилии. Они банкроты от начала до конца… Какие еще бывшие соратники?! Они были "наседками" со времен "Нацдвижения", - сказал Кобахидзе.Коалиция "Грузинская мечта", которая была создана миллиардером Бидзиной Иванишвили, сменила девятилетнее правление "Нацдвижения" по итогам парламентских выборов 2012 года."Нацдвижение" превратится в партию одного человека – депутат >>Помимо нынешней правящей партии, в коалицию входили "Консервативная партия Грузии", "Национальный форум", "Свободные демократы", "Промышленность спасет Грузию" и "Республиканская партия".В числе ярких политиков, которые в разные годы покинули партию, экс-спикер парламента Грузии, ныне депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили, а также экс-премьер Грузии Георгий Гахария, который ныне является лидеров оппозиционной партии "Для Грузии".

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, давид усупашвили, единое нацдвижение, ираклий кобахидзе