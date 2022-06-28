https://sputnik-georgia.ru/20220628/obschestvu-nuzhno-bolshe-informatsii-lidery-gruzinskoy-mechty-o-prichine-ukhoda-267972146.html

Обществу нужно больше информации: лидеры "Грузинской мечты" о причине ухода

Обществу нужно больше информации: лидеры "Грузинской мечты" о причине ухода

Субари связал свой уход с позицией Грузии в контексте событий в Украине и получения статуса кандидата в ЕС 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T23:36+0400

2022-06-28T23:36+0400

2022-06-28T23:45+0400

грузия

политика

новости

дмитрий хундадзе

михаил кавелашвили

созар субари

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23353/80/233538088_0:19:1610:925_1920x0_80_0_0_8f2abe2710a07dfc1872c6cb5b012e3e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутаты назвали главной причиной своего ухода желание предоставить общественности больше информации о происходящем.После заседания политсовета правящей силы стало известно, что три лидера "Грузинской мечты" Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте.При этом он не скрывал, что его уход связан с вопросом позиции Грузии в контексте событий в Украине и получения статуса кандидата в ЕС ."Мы должны сказать народу больше правды, чем могли в составе правящей команды", - сказал Субари.Другой покинувший правящую команду лидер Дмитрий Хундадзе заявил, что других противоречий у покинувших "Грузинскую мечту" с руководством партии нет.Мнения о том, что у населения страны недостаточно информации, придерживается и третий покинувший партию Михаил Кавелашвили.При этом он пообещал уже завтра озвучить часть вопросов, по которым депутаты считают необходимым предоставить больше информации.Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, комментируя уход трех ведущих фигур в "Грузинской мечте", заявил, что команда была против их ухода, но их решение было окончательным.Старая гвардия уходит: "Грузинская мечта" лишилась сразу трех лидеров >>Помимо партии, депутаты также покинут фракцию парламентского большинства и свои должности.Хундадзе является главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам, Кавелашвили – главой комитета по вопросам спорта и молодежи, а Субари – главой комитета по вопросам региональной политики и самоуправления.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, созар субари, грузинская мечта