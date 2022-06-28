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Обществу нужно больше информации: лидеры "Грузинской мечты" о причине ухода
Обществу нужно больше информации: лидеры "Грузинской мечты" о причине ухода
Субари связал свой уход с позицией Грузии в контексте событий в Украине и получения статуса кандидата в ЕС 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T23:36+0400
2022-06-28T23:36+0400
2022-06-28T23:45+0400
грузия
политика
новости
дмитрий хундадзе
михаил кавелашвили
созар субари
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутаты назвали главной причиной своего ухода желание предоставить общественности больше информации о происходящем.После заседания политсовета правящей силы стало известно, что три лидера "Грузинской мечты" Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте.При этом он не скрывал, что его уход связан с вопросом позиции Грузии в контексте событий в Украине и получения статуса кандидата в ЕС ."Мы должны сказать народу больше правды, чем могли в составе правящей команды", - сказал Субари.Другой покинувший правящую команду лидер Дмитрий Хундадзе заявил, что других противоречий у покинувших "Грузинскую мечту" с руководством партии нет.Мнения о том, что у населения страны недостаточно информации, придерживается и третий покинувший партию Михаил Кавелашвили.При этом он пообещал уже завтра озвучить часть вопросов, по которым депутаты считают необходимым предоставить больше информации.Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, комментируя уход трех ведущих фигур в "Грузинской мечте", заявил, что команда была против их ухода, но их решение было окончательным.Старая гвардия уходит: "Грузинская мечта" лишилась сразу трех лидеров >>Помимо партии, депутаты также покинут фракцию парламентского большинства и свои должности.Хундадзе является главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам, Кавелашвили – главой комитета по вопросам спорта и молодежи, а Субари – главой комитета по вопросам региональной политики и самоуправления.
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грузия, политика, новости, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, созар субари, грузинская мечта
Обществу нужно больше информации: лидеры "Грузинской мечты" о причине ухода
23:36 28.06.2022 (обновлено: 23:45 28.06.2022)
Субари связал свой уход с позицией Грузии в контексте событий в Украине и получения статуса кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутаты назвали главной причиной своего ухода желание предоставить общественности больше информации о происходящем.
После заседания политсовета правящей силы стало известно, что три лидера "Грузинской мечты" Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте.
"До общества доходит информация. Но когда ты в правящей команде, у тебя есть ограничения, в том числе информация, которую нельзя говорить открыто и которая обсуждается в кулуарах. Иногда ставится вопрос, по которому, исходя из интересов страны, обществу нужно сказать больше. Но с позиции правящей силы это говорить не получалось", - пояснил свой уход Субари.
При этом он не скрывал, что его уход связан с вопросом позиции Грузии в контексте событий в Украине и получения статуса кандидата в ЕС .
"Мы должны сказать народу больше правды, чем могли в составе правящей команды", - сказал Субари.
Другой покинувший правящую команду лидер Дмитрий Хундадзе заявил, что других противоречий у покинувших "Грузинскую мечту" с руководством партии нет.
"У нас с лидерами "Грузинской мечты", с каждым ее членом нет разницы во мнениях по ценностям. Мы согласны с ними по всем темам, кроме одной. Мы не согласны с тем, в какой дозе подавать народу правду, должен быть ли он информирован больше или нет. Сегодня роль народа очень важна на этом политическом поприще и в этой действительности", - сказал Хундадзе.
Мнения о том, что у населения страны недостаточно информации, придерживается и третий покинувший партию Михаил Кавелашвили.
"По моему мнению, общество недостаточно получает правды, которую обязательно должно знать. Мы втроем решили, что так мы сможем предоставить больше информации и не навредить "Грузинской мечте", - сказал Кавелашвили.
Михаил Кавелашвили
Депутат
При этом он пообещал уже завтра озвучить часть вопросов, по которым депутаты считают необходимым предоставить больше информации.
Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе, комментируя уход трех ведущих фигур в "Грузинской мечте", заявил, что команда была против их ухода, но их решение было окончательным.
Помимо партии, депутаты также покинут фракцию парламентского большинства и свои должности.
Хундадзе является главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам, Кавелашвили – главой комитета по вопросам спорта и молодежи, а Субари – главой комитета по вопросам региональной политики и самоуправления.