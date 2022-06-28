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Старая гвардия уходит: "Грузинская мечта" лишилась сразу трех лидеров
Старая гвардия уходит: "Грузинская мечта" лишилась сразу трех лидеров
Покинувшие партию считают, что должно распространяться больше закулисной информации о фактах и событиях, заявил депутат от правящей партии 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T22:10+0400
2022-06-28T22:10+0400
2022-06-28T22:22+0400
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созар субари
михаил кавелашвили
дмитрий хундадзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Трое депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представляющих ее со дня основания, приняли решение уйти, заявил исполнительный секретарь политической силы Мамука Мдинарадзе.По его словам, партию покидают член политсовета и депутат парламента Созар Субари, а также депутаты Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе. Они считают, что должно распространяться больше закулисной информации о фактах и событиях.По его словам, команда была против их ухода, но их решение было окончательным.Помимо партии, депутаты также покинут фракцию парламентского большинства и свои должности.Отставка правительства Грузии: участники акции в Тбилиси выдвинули требования >>Хундадзе является главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам, Кавелашвили – главой комитета по вопросам спорта и молодежи, а Субари – главой комитета по вопросам региональной политики и самоуправления.Несмотря на уход трех депутатов, правящая партия, у которой остается 81 депутат, сохранит большинство в парламенте Грузии.
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грузия, политика, новости, созар субари, михаил кавелашвили, дмитрий хундадзе, грузинская мечта
Старая гвардия уходит: "Грузинская мечта" лишилась сразу трех лидеров
22:10 28.06.2022 (обновлено: 22:22 28.06.2022)
Покинувшие партию считают, что должно распространяться больше закулисной информации о фактах и событиях, заявил депутат от правящей партии
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Трое депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", представляющих ее со дня основания, приняли решение уйти, заявил исполнительный секретарь политической силы Мамука Мдинарадзе.
По его словам, партию покидают член политсовета и депутат парламента Созар Субари, а также депутаты Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе. Они считают, что должно распространяться больше закулисной информации о фактах и событиях.
"По этому вопросу на сегодняшнем заседании парламентского большинства был спор, дискуссия, и они решили, что для озвучивания этих тем им нужен свободный парламентский мандат, так как внутри команды у них будет определенное неудобство", - сказал Мдинарадзе.
По его словам, команда была против их ухода, но их решение было окончательным.
Помимо партии, депутаты также покинут фракцию парламентского большинства и свои должности.
Хундадзе является главой парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам, Кавелашвили – главой комитета по вопросам спорта и молодежи, а Субари – главой комитета по вопросам региональной политики и самоуправления.
Несмотря на уход трех депутатов, правящая партия, у которой остается 81 депутат, сохранит большинство в парламенте Грузии.