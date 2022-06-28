https://sputnik-georgia.ru/20220628/okolo-desyati-sel-v-gruzii-postradali-ot--nepogody--vlasti-podschityvayut-uscherb-267939057.html

Около десяти сел в Грузии пострадали от непогоды – власти подсчитывают ущерб

Около десяти сел в Грузии пострадали от непогоды – власти подсчитывают ущерб

В селах продолжаются восстановительные и очистительные работы 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T11:11+0400

2022-06-28T11:11+0400

2022-06-28T12:52+0400

грузия

происшествия

новости

мцхета-мтианети

верхний ларс

душетский район

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузинские власти подсчитывают ущерб в десяти селах региона Мцхета-Мтианети, пострадавших в результате обильных дождей, говорится в сообщении местных властей.Уже второй день регион Мцхета-Мтианети борется с последствиями непогоды. К этому времени восстановлено движение на дороге в направлении села Чаргали.Для решения проблем с электроэнергией продолжаются работы на участке Жинвали-Барисахо-Шатили.За работами по ликвидации последствий непогоды лично следит губернатор региона Давид Нозадзе. В регионе побывал и первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Илия Бегиашвили.По его словам, накануне в течение всего дня из региона вывозили граждан, которые из-за проблем на дорогах не могли выбраться оттуда. В Душетском районе к процессу были подключены вертолеты погранполиции МВД, которые перевезли в безопасное место несколько десятков человек, в том числе туристов и несовершеннолетних.Местные власти обещают продолжить работы до тех пор, пока проблемы не будут полностью искоренены."Я благодарю каждого человека, который участвует в ликвидационных работах", – отметил Нозадзе.Верхний Ларс сегодня: ситуация на границе Грузии с Россией>>Непогода создала проблемы и на дороге к грузино-российской границе. Проливные дожди привели к разливу рек Терек (Терги) и Девдораки, в результате чего было повреждено более 80 метров дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (нейтральная зона).Ремонт на 165-ом километре дороги займет примерно неделю, заявили власти. А до тех пор работает временная дорога. Несмотря на то, что дорога, хоть и временная, открыта, таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией все еще не работает. Причиной называется чрезвычайная ситуация из-за сложных метеорологических условий в Дарьяльском ущелье.

мцхета-мтианети

верхний ларс

душетский район

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грузия, происшествия, новости, мцхета-мтианети, верхний ларс, душетский район