https://sputnik-georgia.ru/20220628/skolko-tratit-minobrazovaniya-gruzii-na-obespechenie-shkolnikov-uchebnikami-267830178.html

Сколько тратит Минобразования Грузии на обеспечение школьников учебниками?

Сколько тратит Минобразования Грузии на обеспечение школьников учебниками?

К новому учебному году все государственные школы Грузии будут обеспечены учебниками 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T07:32+0400

2022-06-28T07:32+0400

2022-06-28T07:32+0400

грузия

новости

общество

министерство образования и науки грузии

учебники

школа

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии продолжает программу обеспечения учебниками школьников и педагогов, которая в этом году обойдется ведомству в более 14 миллионов лари (4,7 миллиона долларов), сообщает пресс-служба ведомства.Учебники и рабочие тетради в общественных школах Грузии раздают бесплатно, по окончании учебного года школьники должны вернуть их обратно в школу. Первоклассникам также выдают нетбуки.К новому учебному году все государственные школы Грузии будут обеспечены учебниками. К этому времени первая часть учебников уже напечатана, и она будет роздана школам до 1 августа.Школьники в Грузии будут усиленно изучать историю страны >>Программу обеспечения учебниками школьников и педагогов Минобразования Грузии осуществляет с 2013 года.На сегодняшний день в Грузии 2 085 государственных школ. Число учеников в школах на 2021/2022 год достигло 624,5 тысячи, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году. По данным "Сакстата", 90,4% учеников учится в государственных школах, а остальные – в частных.

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грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, учебники, школа