https://sputnik-georgia.ru/20220629/eto-skoree-manevr---ekspert-ob-ukhode-trekh-vesomykh-deputatov-iz-gruzinskoy-mechty-267996331.html

"Это скорее маневр" - эксперт об уходе трех весомых депутатов из "Грузинской мечты"

"Это скорее маневр" - эксперт об уходе трех весомых депутатов из "Грузинской мечты"

Сакварелидзе считает, что правящая партия Грузии сможет сохранить парламентское большинство 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T16:19+0400

2022-06-29T16:19+0400

2022-06-29T16:50+0400

грузия

политика

новости

грузинская мечта

рамаз сакварелидзе

созар субари

дмитрий хундадзе

михаил кавелашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259328712_0:48:3067:1773_1920x0_80_0_0_ae9dfbe77107a79bb8ac1f807d39316c.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Уход депутатов Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили из правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" больше похож на маневр, так как они не вступают в противостояние с партией, считает политолог Рамаз Сакварелидзе.О решении троих весомых депутатов, которые стояли у истоков "Грузинской мечты", покинуть партию стало известно накануне вечером. Причиной назвали то, что они сторонники распространения закулисной информации, чего не могут делать, будучи членами "Грузинской мечты".По его словам, это далеко не первый случай, когда политики покидают ряды "Грузинской мечты", но каждый раз это сопровождалось критикой. "Мы все помним случай с Гахария (экс-премьер - ред.), когда "Грузинская мечта" начала критиковать бывшего лидера. "Грузинская мечта" не стесняется критиковать, поэтому их вчерашняя реакция свидетельствует о том, что решение об уходе было принято вместе с партией", - сказал СакварелидзеПо словам эксперта, не стоит ждать того, что Хундадзе, Субари или Кавелашвили создадут небольшие партии, так называемые сателлиты "Грузинской мечты".Обществу нужно больше информации: лидеры "Грузинской мечты" о причине ухода>>"Этот уход не станет для "Грузинской мечты" судьбоносным. Пока нет никаких свидетельств, говорящих об обратном. Многие в социальных сетях назвали это скорее маневром, мне тоже так кажется", - сказал Сакварелидзе.Он также назвал маловероятным уход других депутатов из "Грузинской мечты", соответственно партия сохранит парламентское большинство.В настоящее время парламент Грузии представлен 144 депутатами, из них 81 представляет "Грузинскую мечту".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, грузинская мечта, рамаз сакварелидзе, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили