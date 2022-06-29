https://sputnik-georgia.ru/20220629/u-batumskogo-bulvara-vpervye-poyavilsya-genplan-267970080.html

У Батумского бульвара впервые появился генплан

У Батумского бульвара впервые появился генплан

План служит сохранению и восстановлению исторически сложившегося облика без существенных вмешательств, заявил глава правительства автономии 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T10:23+0400

2022-06-29T10:23+0400

2022-06-29T10:23+0400

грузия

общество

новости

батумский бульвар

аджария

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 29 июня — Sputnik. Завершена работа над планом застройки и консервации Батумского бульвара, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Коммерческие объекты, построенные в последние годы на территории Батумского бульвара, не раз становились поводом для акций протеста оппозиции, НПО и местных жителей. По словам протестующих, хаотичные застройки уродуют визитную карточку города.По его словам, документ служит сохранению и восстановлению исторически сложившегося облика без существенных вмешательств и изменений, консервации старого бульвара, обустройству рекреационных, тематических пространств, береговой линии и различных объектов."Сейчас дело за Батумским муниципалитетом, сакребуло. Хочу попросить, чтобы план развития бульвара был доведен до конца", – сказал Рижвадзе.Приказом министра культуры и охраны памятников Грузии от 21 февраля 2011 года Батумскому приморскому бульвару был присвоен статус недвижимого памятника культурного наследия.Вопрос памятников культурного наследия регулирует "Законом о культурном наследии", в котором четко указано, что, помимо центрального правительства, охрана культурного наследия входит в компетенцию соответствующих органов Аджарской АР.На территории Батумского бульвара в 2022 году планируется реализовать ряд важных проектов – адаптированный пляж, скейт-парк, восстановление детской площадки, стадион ветеранов.

https://sputnik-georgia.ru/20220225/kak-batumskiy-bulvar-osvobodili-ot-nezakonnykh-postroek---foto-264774816.html

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грузия, общество, новости, батумский бульвар, аджария, торнике рижвадзе