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Грузинская диаспора просит власти Грузии и РФ возобновить прямое авиасообщение
Грузинская диаспора просит власти Грузии и РФ возобновить прямое авиасообщение
Отсутствие прямого авиасообщения между странами является острой проблемой для сотен тысяч этнических грузин, заявил президент культурной автономии 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T20:47+0400
2022-06-30T20:47+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе обратился к властям России и Грузии с просьбой о возобновлении прямых авиасообщений.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.По его словам, отсутствие прямого авиасообщения между странами является острой проблемой для сотен тысяч этнических грузин."Это общественная проблема, это проблема нашего общества, и мы очень надеемся, что представители власти России и Грузии найдут все способы для того, чтобы решить эту проблему", - отметил Цецхладзе.Ранее МИД РФ назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией – это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, сказал, в свою очередь, специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
https://sputnik-georgia.ru/20220519/rossiya-budet-rabotat-nad-vozobnovleniem-pryamogo-aviasoobscheniya-s-gruziey---karasin-266750784.html
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грузия, новости, политика, россия, авиасообщение, грузинская диаспора россии

Грузинская диаспора просит власти Грузии и РФ возобновить прямое авиасообщение

20:47 30.06.2022
© Federal Georgian national cultural autonomy in RussiaГлава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
Глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2022
© Federal Georgian national cultural autonomy in Russia
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Отсутствие прямого авиасообщения между странами является острой проблемой для сотен тысяч этнических грузин, заявил президент культурной автономии
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе обратился к властям России и Грузии с просьбой о возобновлении прямых авиасообщений.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
"У нас огромная надежда и очередная просьба. Просим вас - услышьте голос грузинской диаспоры и в Тбилиси, и в Москве. Просим вас незамедлительно сделать все возможное для возобновления прямого авиасообщения между Российской Федерацией и Грузией", - заявил Цецхладзе в своем видеообращении.
По его словам, отсутствие прямого авиасообщения между странами является острой проблемой для сотен тысяч этнических грузин.
"Это общественная проблема, это проблема нашего общества, и мы очень надеемся, что представители власти России и Грузии найдут все способы для того, чтобы решить эту проблему", - отметил Цецхладзе.
Ранее МИД РФ назвал условия восстановления прямых авиарейсов между Грузией и Россией – это стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности граждан России.
Григорий Карасин - Sputnik Грузия, 1920, 19.05.2022
Россия будет работать над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией – Карасин
19 мая, 13:45
Грузия всегда готова к восстановлению прямого сообщения с Россией, так как россиянам в Грузии ничего не угрожает, сказал, в свою очередь, специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
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