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Грузия смогла полностью обеспечить себя электроэнергией весной
Грузия смогла полностью обеспечить себя электроэнергией весной
На данном этапе Грузия не импортирует электроэнергию, так как полностью покрывает потребление за счет местного производства, заявил глава комиссии 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T19:44+0400
2022-06-30T19:44+0400
2022-06-30T19:52+0400
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давид нармания
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Гидроэлектростанции смогли полностью покрыть потребление Грузии весной 2022 года и даже экспортировать излишки в Турцию, заявил журналистам председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.Вопрос энергобезопасности и энергонезависимости остается важным вызовом для Грузии. Власти страны ведут активную работу по покрытию растущего из года в год потребления электроэнергии.По словам Нармания, эта тенденция сохранится и в ближайший период, так как продолжается наполнение водохранилищ, и, таким образом, так называемые регулирующие гидроэлектростанции, способные хранить воду, накопили достаточно большие водные ресурсы, что позволит им постепенно вырабатывать энергию из запасенной воды и поставлять ее на рынок.Кроме того, глава GNERC отметил, что на данном этапе Грузия не импортирует электроэнергию, так как полностью покрывает потребление за счет местного производства.Растущее потреблениеСпециалисты полагают, что к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. По прогнозам экспертов, к тому времени потребление электроэнергии достигнет 26 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов в год.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в январе-мае 2022 года в Грузии было потреблено почти 6,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выработано 5,6 миллиарда киловатт-часов.Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания >>Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 4,1 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 33,7 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.С начала года страна импортировала 1,2 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – 906,6 миллиона киловатт-часов, из Армении – 138,4 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 129,1 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 272,1 миллиона киловатт-часов. Из них 219,8 миллиона киловатт-часов – в Турцию.
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грузия, новости, энергетика грузии, экономика, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Грузия смогла полностью обеспечить себя электроэнергией весной
19:44 30.06.2022 (обновлено: 19:52 30.06.2022)
На данном этапе Грузия не импортирует электроэнергию, так как полностью покрывает потребление за счет местного производства, заявил глава комиссии
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Гидроэлектростанции смогли полностью покрыть потребление Грузии весной 2022 года и даже экспортировать излишки в Турцию, заявил журналистам председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.
Вопрос энергобезопасности и энергонезависимости остается важным вызовом для Грузии. Власти страны ведут активную работу по покрытию растущего из года в год потребления электроэнергии.
"В связи с тем, что весна этого года была очень водообильной и эта тенденция сохранялась в начале лета, энергия, вырабатываемая нашими ГЭС, покрывает нас полностью и остается больше энергии. Следовательно, избыточная энергия экспортируется в Турцию", заявил Нармания.
По словам Нармания, эта тенденция сохранится и в ближайший период, так как продолжается наполнение водохранилищ, и, таким образом, так называемые регулирующие гидроэлектростанции, способные хранить воду, накопили достаточно большие водные ресурсы, что позволит им постепенно вырабатывать энергию из запасенной воды и поставлять ее на рынок.
Кроме того, глава GNERC отметил, что на данном этапе Грузия не импортирует электроэнергию, так как полностью покрывает потребление за счет местного производства.
Растущее потребление
Специалисты полагают, что к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. По прогнозам экспертов, к тому времени потребление электроэнергии достигнет 26 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов в год.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в январе-мае 2022 года в Грузии было потреблено почти 6,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выработано 5,6 миллиарда киловатт-часов.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 4,1 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 33,7 миллиона киловатт-часов.
Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.
С начала года страна импортировала 1,2 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России – 906,6 миллиона киловатт-часов, из Армении – 138,4 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана – 129,1 миллиона киловатт-часов.
А экспорт за отчетный период составил 272,1 миллиона киловатт-часов. Из них 219,8 миллиона киловатт-часов – в Турцию.