https://sputnik-georgia.ru/20220630/otkaz-ot-rossiyskoy-elektroenergii---neopravdannaya-roskosh-zayavil-narmaniya--268042737.html

Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания

Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания

Грузия в основном сама себя обеспечивает электроэнергией, но в определенные месяцы возникает дефицит и приходится импортировать 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T16:45+0400

2022-06-30T16:45+0400

2022-06-30T16:57+0400

экономика

грузия

новости

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23206/45/232064532_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b211db612148f8cd8058cf69da570045.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. В период дефицита электроэнергии Грузия закупает ее в том числе у России, у которой самые выгодные цены, сказал глава Национальная комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Давид Нармания.При этом он отметил, что, "исходя из структуры нашего тарифа, а также покупательной способности, сенситивности роста тарифа, у нас нет роскоши, чтобы в данном случае, исходя из политических соображений, отказываться от относительно дешевой российской энергии". Если Грузии все же придется отказаться от российской электроэнергии, и это не будет проблемой. "Если по какой-то причине произойдет ограничение, к примеру будет введено эмбарго или будет какой-то препятствующий фактор, энергетический кризис стране не будет угрожать, так как действительно есть альтернативные источники получения электроэнергии", - отметил Нармания. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.В Грузии знают, что делать, если против "дочек" Интер РАО введут санкции>>Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана.Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, новости, турция