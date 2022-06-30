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Какого числа день Петра и Павла в 2022 году? Церковный календарь

Какого числа день Петра и Павла в 2022 году? Церковный календарь

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла – один из пяти великих праздников православной церкви 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T11:11+0400

2022-06-30T11:11+0400

2022-06-30T11:50+0400

справки

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Праздник известный больше в народе как Петров день, православные по церковному календарю ежегодно празднуют 12 июля.Память Петра и Павла церковь чтит так высоко, как никого другого из святых апостолов, хотя все они велики пред Богом.День Петра и ПавлаАпостолы Петр и Павел были призваны на служение Спасителю и Церкви по-разному, но окончили свою жизнь оба мученически – Петра распяли вниз головой на кресте, а Павла обезглавили мечом.Симон, прозванный Петром – бедный, необразованный рыбак, верный ученик Христа, с самого начала следовавший всюду за своим Учителем.Савл, названный в последствии Павлом – сын богатых и знатных родителей, римский гражданин. Савл, который не знал Иисуса в Его земной жизни, преследовал христиан как богохульников и отступников от иудейского закона.В жизни каждого из них, по воле Господа, был переломный момент, сделавший их теми, кем они стали. Петр – вдохновенный простец и Павел – неистовый оратор, олицетворяют духовную твердость и разум – два очень важных миссионерских качества.Церковный календарьПраздник в честь святых Петра и Павла известен с первых веков христианства. По церковному преданию обоих апостолов убили за веру в Риме примерно в 67 году во время правления императора Нерона.По церковному преданию оба праведника погибли в один день – 12 июля по новому стилю (29 июня по старому стилю). Эта дата в церковном календаре установлена как память в честь подвига мучеников, которые лишились земной жизни из-за горячей любви к Христу. Праздник также напоминает людям о важности веры, которая в трудную минуту станет опорой.Празднику предшествует летний многодневный пост, который называется Петровским или Апостольским. Продолжительность поста зависит от даты празднования Пасхи и в разные годы длится от 8 до 42 дней.Петров пост – один из четырех многодневных постов церковного календаря, который начинается через неделю после дня Святой Троицы в понедельник. По церковному календарю в 2022 году пост начался 20 июня и продлиться 22 дня.Праздник день памяти Петра и Павла в пост не входит. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то является постным, но невысокой степени строгости – разрешена пища с маслом, рыба и вино.В 2022 году 12 июля выпадает на вторник – непостный день.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки