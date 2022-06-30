https://sputnik-georgia.ru/20220630/v-gruzii-znayut-chto-delat-esli-protiv-dochek-inter-rao-vvedut-sanktsii-268040832.html
В Грузии знают, что делать, если против "дочек" Интер РАО введут санкции
В Грузии знают, что делать, если против "дочек" Интер РАО введут санкции
Компания Интер РАО в Грузии владеет компаниями "Теласи", "Телмико" и двумя крупными ГЭС 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T16:13+0400
2022-06-30T16:13+0400
2022-06-30T18:25+0400
грузия
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компания "теласи"
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения назначит специального управляющего, если против тбилисских электрораспределительных компаний "Теласи" и "Телмико" введут санкции из-за того, что они являются "дочками" российской "Интер РАО", сказал глава комиссии Давид Нармания.При этом он добавил, что население практически ничего не ощутит, так как все операции, оплата будут осуществляться посредством внутренней банковской системы. Компания Интер РАО в Грузии владеет не только "Теласи" и "Телмико", но и двумя крупными ГЭС на реке Храми.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Менеджмент и работники "Боржоми" подписали соглашение>>Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана. Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.
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грузия, экономика, новости, компания "теласи"
В Грузии знают, что делать, если против "дочек" Интер РАО введут санкции
16:13 30.06.2022 (обновлено: 18:25 30.06.2022)
Компания Интер РАО в Грузии владеет компаниями "Теласи", "Телмико" и двумя крупными ГЭС
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения назначит специального управляющего, если против тбилисских электрораспределительных компаний "Теласи" и "Телмико" введут санкции из-за того, что они являются "дочками" российской "Интер РАО", сказал глава комиссии Давид Нармания.
"С точки зрения поставок электроэнергии это не будет препятствием для нас, так как одна из главных ролей, функций, назначений регулятора заключается в том, чтобы в таком случае назначить специального управляющего", - сказал Нармания в пресс-центре "Мтавари".
При этом он добавил, что население практически ничего не ощутит, так как все операции, оплата будут осуществляться посредством внутренней банковской системы.
Компания Интер РАО в Грузии владеет не только "Теласи" и "Телмико", но и двумя крупными ГЭС на реке Храми.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.
Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана.
Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.