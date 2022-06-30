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Центробанк России увеличил лимит на валютные переводы за рубеж
Центробанк России увеличил лимит на валютные переводы за рубеж
По сообщению Центробанка, лимиты распространяются не только на граждан РФ, но и на мигрантов 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T21:35+0400
2022-06-30T21:35+0400
2022-06-30T21:35+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Центральный банк России смягчает ограничения на переводы валюты за рубеж для физических лиц.Отмечается, что аналогичный порог установлен и для переводов физлиц - резидентов из дружественных государств."Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", - пояснил регулятор.Денежные переводы в Грузию из России рекордно выросли – новая статистика >>В начале марта Банк России ограничил размер денежных переводов физлиц за рубеж пятью тысячами долларов в месяц.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, экономика, центральный банк росси, денежные переводы
Центробанк России увеличил лимит на валютные переводы за рубеж
По сообщению Центробанка, лимиты распространяются не только на граждан РФ, но и на мигрантов
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Центральный банк России смягчает ограничения на переводы валюты за рубеж для физических лиц.
"С 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более одного миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении
регулятора.
Отмечается, что аналогичный порог установлен и для переводов физлиц - резидентов из дружественных государств.
"Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", - пояснил регулятор.
В начале марта Банк России ограничил размер денежных переводов физлиц за рубеж пятью тысячами долларов в месяц.