https://sputnik-georgia.ru/20220630/tsentrobank-rossii-uvelichil-limit-na-valyutnye-perevody-za-rubezh-268064789.html

Центробанк России увеличил лимит на валютные переводы за рубеж

Центробанк России увеличил лимит на валютные переводы за рубеж

По сообщению Центробанка, лимиты распространяются не только на граждан РФ, но и на мигрантов 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T21:35+0400

2022-06-30T21:35+0400

2022-06-30T21:35+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Центральный банк России смягчает ограничения на переводы валюты за рубеж для физических лиц.Отмечается, что аналогичный порог установлен и для переводов физлиц - резидентов из дружественных государств."Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", - пояснил регулятор.Денежные переводы в Грузию из России рекордно выросли – новая статистика >>В начале марта Банк России ограничил размер денежных переводов физлиц за рубеж пятью тысячами долларов в месяц.

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в мире, россия, новости, экономика, центральный банк росси, денежные переводы