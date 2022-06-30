https://sputnik-georgia.ru/20220630/vyrastut-li-tarify-za-kommunalnye-uslugi-v-gruzii---otvet-glavy-regulyatora-268048053.html

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии - ответ главы регулятора

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии - ответ главы регулятора

Различные факторы, влияющие на тарифы на электроэнергию, не ухудшились, в том числе валютный курс, заявил глава комиссии 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T18:01+0400

2022-06-30T18:01+0400

2022-06-30T18:13+0400

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давид нармания

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию, природный газ и водоснабжение в Грузии не планируется, заявил журналистам председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.По словам главы GNERC, тариф на электроэнергию зависит от объема импорта, курса валюты. "Так как показатель импорта имеет большую долю в нашей потребительской корзине, а также зависит от вложенных в отрасль инвестиций", - пояснил он.Что касается тарифа на природный газ, Нармания отметил, что он больше всех зависит от курса валюты, но когда комиссия устанавливала тарифы в последний раз, курс был довольно высоким. С другой стороны, по его словам, увеличилось и потребление газа, что ослабляет давление на тариф.В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен около 53,972 тетри за кубометр.Отказ от российской электроэнергии - неоправданная роскошь, заявил Нармания >>Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.Что касается водоснабжения, Нармания напомнил, что Комиссия установила тарифы до конца 2023 года, потому в плановом порядке его пересматривать не нужно. Кроме того, в GNERC не поступало и заявлений насчет внепланового пересмотра тарифа.

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