https://sputnik-georgia.ru/20220701/ekspert-rasskazal-kak-reshit-problemu-zanyatosti-v-gruzii-268096624.html

Эксперт рассказал, как решить проблему занятости в Грузии

Эксперт рассказал, как решить проблему занятости в Грузии

С самого начала реализации проектов нужны планирование и управление трудовыми ресурсами, считает эксперт 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T23:32+0400

2022-07-01T23:32+0400

2022-07-01T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Для решения проблемы занятости в Грузии нужна правильная государственная политика с участием бизнес-сектора, заявил президент Ассоциации работодателей Грузии Элгуджа Меладзе.По данным за первый квартал 2022 года, в Грузии, с населением в 3,7 миллиона человек - до 290 тысяч безработных.По мнению эксперта, на сегодняшний день у бизнеса очень большой спрос на разных специалистов, людей со способностями, в связи с разными технологиями как в сфере сельского хозяйства, так и в других, и кадры должны постоянно проходить переподготовку, чтобы соответствовать этим требованиям.По словам Меладзе, вместе с реализацией таких важных программ, которые способствуют появлению новых рабочих мест в стране, с самого начала реализации проектов нужны планирование и управление трудовыми ресурсами. Управление трудовыми ресурсами крайне важно, считает эксперт.По его словам, когда в стране строится какое-то предприятие, то к поиску рабочей силы приступают после завершения. А искать кадры надо с самого начала и подготовить их соответствующим образом.Безработица в Грузии выросла в первом квартале 2022 года >>"Как я сказал в этом процессе нужна государственная политика занятости, которая должна меняться и отвечать требованиям рынка в конкретный период", - отметил онДля выполнения поставленных задач, Меладзе уверяет, что нужно скоординировать работу ведомств, которые работают над вопросами занятости, - это Минобразования, Минэкономики, Минздравоохранения, Минсельхоз. Нужна единая политика и система исполнения.Эксперт считает, что специальную государственную политику надо разработать для категории безработных, которые низкоконкурентны на трудовом рынке. Это выпускники, люди которые долгое время не работали, лица с ОВЗ, лица, приближенные к пенсионному возрасту, и т.д.Проблема занятости в Грузии – серьезный вызов для правительства страны. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2022 года понизился на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 19,4%. По последним данным, в стране 289,6 тысячи безработных.Также по данным службы статистики, средняя номинальная зарплата нанятых работников в Грузии в первом квартале 2022 года составила 1 446,5 лари, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за три месяца 2022 года составила 1 479,7 лари, что на 15,3% выше аналогичного показателя прошлого года.

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грузия, новости, экономика, безработица