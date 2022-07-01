Гибель мигрантов в США: несколько стран расследуют трагедию – фото

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В трагической гибели людей обвиняют 45-летнего водителя грузовика Гомера Заморана. Ему предъявлены обвинения в штате Техас в незаконном ввозе иностранцев, приведшем к их смерти. Наказание за это - смертная казнь или пожизненное заключение. Помощнику водителя Кристиану Мартинезу предъявлены обвинения в участии в транспортировке мигрантов и их гибели. Ему также грозит смертная казнь.