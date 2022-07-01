Гибель мигрантов в США: несколько стран расследуют трагедию – фото
Трагедия на территории США - в трейлере в штате Техас у города Сан-Антонио были обнаружены мертвыми более 50 мигрантов.
Трагедия на территории США - в трейлере в штате Техас у города Сан-Антонио были обнаружены мертвыми более 50 мигрантов.
Полиция сразу начала расследование трагедии. По предварительным данным, 53 человека скончались из-за нехватки воздуха. 48 человек погибли на месте и еще пять по дороге в больницу.
Полиция сразу начала расследование трагедии. По предварительным данным, 53 человека скончались из-за нехватки воздуха. 48 человек погибли на месте и еще пять по дороге в больницу.
Хотя погибло очень много людей, находившихся в кузове грузовика, около 10 мигрантам все же удалось выжить - их жизни были спасены.
Хотя погибло очень много людей, находившихся в кузове грузовика, около 10 мигрантам все же удалось выжить - их жизни были спасены.
Житель Гватемалы показывает фото погибшего родственника. Власти этой страны уже заявили о том, что подключаются к расследованию гибели мигрантов.
Житель Гватемалы показывает фото погибшего родственника. Власти этой страны уже заявили о том, что подключаются к расследованию гибели мигрантов.
Ранее о том, что они также будут участвовать в расследовании гибели мигрантов, заявили власти Мексики.
Ранее о том, что они также будут участвовать в расследовании гибели мигрантов, заявили власти Мексики.
Все хотят установить, кто причастен к тому, что стоит за организацией нелегальной перевозки людей и их гибелью. Прокуратура США уже предъявила обвинения водителю фуры и его помощнику.
Все хотят установить, кто причастен к тому, что стоит за организацией нелегальной перевозки людей и их гибелью. Прокуратура США уже предъявила обвинения водителю фуры и его помощнику.
Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибших. Страны, мигранты из которых направлялись в США и погибли, переживают настоящий траур.
Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибших. Страны, мигранты из которых направлялись в США и погибли, переживают настоящий траур.
Тем временем в США может быть назначено наказание вплоть до смертной казни водителю грузовика и его помощнику, которые уже арестованы, сообщило Министерство юстиции США.
Тем временем в США может быть назначено наказание вплоть до смертной казни водителю грузовика и его помощнику, которые уже арестованы, сообщило Министерство юстиции США.
Ежегодно сотни тысяч мигрантов, не имеющих необходимых документов, пытаются попасть в США с территории Мексики. Это огромный преступный бизнес.
Ежегодно сотни тысяч мигрантов, не имеющих необходимых документов, пытаются попасть в США с территории Мексики. Это огромный преступный бизнес.
Власти Мексики тоже пытаются остановить поток нелегалов, но счет идет на сотни тысяч человек. Принимаемые меры могут сократить поток нелегалов, но не решат проблему полностью.
Власти Мексики тоже пытаются остановить поток нелегалов, но счет идет на сотни тысяч человек. Принимаемые меры могут сократить поток нелегалов, но не решат проблему полностью.
Несмотря на огромный риск и угрозу депортации, даже если они попадут в США, огромное количество людей продолжает нелегальными путями добираться до территории Соединенных Штатов.
Несмотря на огромный риск и угрозу депортации, даже если они попадут в США, огромное количество людей продолжает нелегальными путями добираться до территории Соединенных Штатов.
Согласно официальным данным, с 1 января по середину апреля 2022 года сотрудники правоохранительных органов и миграционной службы Мексики задержали более 115 тыс. иностранцев.
Согласно официальным данным, с 1 января по середину апреля 2022 года сотрудники правоохранительных органов и миграционной службы Мексики задержали более 115 тыс. иностранцев.
В 2021 году число пойманных нелегалов из латиноамериканских стран, которые пытались через Мексику попасть в США, составило более 250 тысяч человек. 110 тысяч из них были депортированы.
В 2021 году число пойманных нелегалов из латиноамериканских стран, которые пытались через Мексику попасть в США, составило более 250 тысяч человек. 110 тысяч из них были депортированы.
Так что вряд ли эта трагедия и скорбь остановят огромный поток нелегальных мигрантов, которые направляются в США.
Так что вряд ли эта трагедия и скорбь остановят огромный поток нелегальных мигрантов, которые направляются в США.
В трагической гибели людей обвиняют 45-летнего водителя грузовика Гомера Заморана. Ему предъявлены обвинения в штате Техас в незаконном ввозе иностранцев, приведшем к их смерти. Наказание за это - смертная казнь или пожизненное заключение. Помощнику водителя Кристиану Мартинезу предъявлены обвинения в участии в транспортировке мигрантов и их гибели. Ему также грозит смертная казнь.
В трагической гибели людей обвиняют 45-летнего водителя грузовика Гомера Заморана. Ему предъявлены обвинения в штате Техас в незаконном ввозе иностранцев, приведшем к их смерти. Наказание за это - смертная казнь или пожизненное заключение. Помощнику водителя Кристиану Мартинезу предъявлены обвинения в участии в транспортировке мигрантов и их гибели. Ему также грозит смертная казнь.