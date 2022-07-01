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Гибель мигрантов в США: несколько стран расследуют трагедию – фото
Гибель мигрантов в США: несколько стран расследуют трагедию – фото
Ряд стран подключились к гибели десятков мигрантов в штате Техас в США. Смотрите фото с места трагедии, а также как ведется расследование 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T12:36+0400
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Власти Гватемалы примут участие в расследовании гибели 53 мигрантов в штате Техас в США. Среди погибших было семь граждан Гватемалы. Также к расследованию подключились власти Мексики.
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Гибель мигрантов в США: несколько стран расследуют трагедию – фото

12:36 01.07.2022 (обновлено: 12:57 01.07.2022)
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Ряд стран подключились к гибели десятков мигрантов в штате Техас в США. Смотрите фото с места трагедии, а также как ведется расследование
Власти Гватемалы примут участие в расследовании гибели 53 мигрантов в штате Техас в США. Среди погибших было семь граждан Гватемалы. Также к расследованию подключились власти Мексики.
© AP Photo / Eric Gay

Трагедия на территории США - в трейлере в штате Техас у города Сан-Антонио были обнаружены мертвыми более 50 мигрантов.

Трагедия на территории США - в трейлере в штате Техас у города Сан-Антонио были обнаружены мертвыми более 50 мигрантов. - Sputnik Грузия
1/15
© AP Photo / Eric Gay

Трагедия на территории США - в трейлере в штате Техас у города Сан-Антонио были обнаружены мертвыми более 50 мигрантов.

© AP Photo / Eric Gay

Полиция сразу начала расследование трагедии. По предварительным данным, 53 человека скончались из-за нехватки воздуха. 48 человек погибли на месте и еще пять по дороге в больницу.

Полиция сразу начала расследование трагедии. По предварительным данным, 53 человека скончались из-за нехватки воздуха. 48 человек погибли на месте и еще пять по дороге в больницу. - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Eric Gay

Полиция сразу начала расследование трагедии. По предварительным данным, 53 человека скончались из-за нехватки воздуха. 48 человек погибли на месте и еще пять по дороге в больницу.

© AP Photo / Eric Gay

Хотя погибло очень много людей, находившихся в кузове грузовика, около 10 мигрантам все же удалось выжить - их жизни были спасены.

Хотя погибло очень много людей, находившихся в кузове грузовика, около 10 мигрантам все же удалось выжить - их жизни были спасены. - Sputnik Грузия
3/15
© AP Photo / Eric Gay

Хотя погибло очень много людей, находившихся в кузове грузовика, около 10 мигрантам все же удалось выжить - их жизни были спасены.

© AP Photo / Moises Castillo

Житель Гватемалы показывает фото погибшего родственника. Власти этой страны уже заявили о том, что подключаются к расследованию гибели мигрантов.

Житель Гватемалы показывает фото погибшего родственника. Власти этой страны уже заявили о том, что подключаются к расследованию гибели мигрантов. - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Moises Castillo

Житель Гватемалы показывает фото погибшего родственника. Власти этой страны уже заявили о том, что подключаются к расследованию гибели мигрантов.

© AP Photo / Delmer Martinez

Ранее о том, что они также будут участвовать в расследовании гибели мигрантов, заявили власти Мексики.

Ранее о том, что они также будут участвовать в расследовании гибели мигрантов, заявили власти Мексики. - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Delmer Martinez

Ранее о том, что они также будут участвовать в расследовании гибели мигрантов, заявили власти Мексики.

© AP Photo / Moises Castillo

Все хотят установить, кто причастен к тому, что стоит за организацией нелегальной перевозки людей и их гибелью. Прокуратура США уже предъявила обвинения водителю фуры и его помощнику.

Все хотят установить, кто причастен к тому, что стоит за организацией нелегальной перевозки людей и их гибелью. Прокуратура США уже предъявила обвинения водителю фуры и его помощнику. - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Moises Castillo

Все хотят установить, кто причастен к тому, что стоит за организацией нелегальной перевозки людей и их гибелью. Прокуратура США уже предъявила обвинения водителю фуры и его помощнику.

© AP Photo / Moises Castillo

Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибших. Страны, мигранты из которых направлялись в США и погибли, переживают настоящий траур.

Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибших. Страны, мигранты из которых направлялись в США и погибли, переживают настоящий траур. - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Moises Castillo

Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам погибших. Страны, мигранты из которых направлялись в США и погибли, переживают настоящий траур.

© AP Photo / Eric Gay

Тем временем в США может быть назначено наказание вплоть до смертной казни водителю грузовика и его помощнику, которые уже арестованы, сообщило Министерство юстиции США.

Тем временем в США может быть назначено наказание вплоть до смертной казни водителю грузовика и его помощнику, которые уже арестованы, сообщило Министерство юстиции США. - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo / Eric Gay

Тем временем в США может быть назначено наказание вплоть до смертной казни водителю грузовика и его помощнику, которые уже арестованы, сообщило Министерство юстиции США.

© AP Photo / Eric Gay

Ежегодно сотни тысяч мигрантов, не имеющих необходимых документов, пытаются попасть в США с территории Мексики. Это огромный преступный бизнес.

Ежегодно сотни тысяч мигрантов, не имеющих необходимых документов, пытаются попасть в США с территории Мексики. Это огромный преступный бизнес. - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Eric Gay

Ежегодно сотни тысяч мигрантов, не имеющих необходимых документов, пытаются попасть в США с территории Мексики. Это огромный преступный бизнес.

© AP Photo / Moises Castillo

Власти Мексики тоже пытаются остановить поток нелегалов, но счет идет на сотни тысяч человек. Принимаемые меры могут сократить поток нелегалов, но не решат проблему полностью.

Власти Мексики тоже пытаются остановить поток нелегалов, но счет идет на сотни тысяч человек. Принимаемые меры могут сократить поток нелегалов, но не решат проблему полностью. - Sputnik Грузия
10/15
© AP Photo / Moises Castillo

Власти Мексики тоже пытаются остановить поток нелегалов, но счет идет на сотни тысяч человек. Принимаемые меры могут сократить поток нелегалов, но не решат проблему полностью.

© AP Photo / Eric Gay

Несмотря на огромный риск и угрозу депортации, даже если они попадут в США, огромное количество людей продолжает нелегальными путями добираться до территории Соединенных Штатов.

Несмотря на огромный риск и угрозу депортации, даже если они попадут в США, огромное количество людей продолжает нелегальными путями добираться до территории Соединенных Штатов. - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Eric Gay

Несмотря на огромный риск и угрозу депортации, даже если они попадут в США, огромное количество людей продолжает нелегальными путями добираться до территории Соединенных Штатов.

© AP Photo / Moises Castillo

Согласно официальным данным, с 1 января по середину апреля 2022 года сотрудники правоохранительных органов и миграционной службы Мексики задержали более 115 тыс. иностранцев.

Согласно официальным данным, с 1 января по середину апреля 2022 года сотрудники правоохранительных органов и миграционной службы Мексики задержали более 115 тыс. иностранцев. - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Moises Castillo

Согласно официальным данным, с 1 января по середину апреля 2022 года сотрудники правоохранительных органов и миграционной службы Мексики задержали более 115 тыс. иностранцев.

© AP Photo / Moises Castillo

В 2021 году число пойманных нелегалов из латиноамериканских стран, которые пытались через Мексику попасть в США, составило более 250 тысяч человек. 110 тысяч из них были депортированы.

В 2021 году число пойманных нелегалов из латиноамериканских стран, которые пытались через Мексику попасть в США, составило более 250 тысяч человек. 110 тысяч из них были депортированы. - Sputnik Грузия
13/15
© AP Photo / Moises Castillo

В 2021 году число пойманных нелегалов из латиноамериканских стран, которые пытались через Мексику попасть в США, составило более 250 тысяч человек. 110 тысяч из них были депортированы.

© AP Photo / Eric Gay

Так что вряд ли эта трагедия и скорбь остановят огромный поток нелегальных мигрантов, которые направляются в США.

Так что вряд ли эта трагедия и скорбь остановят огромный поток нелегальных мигрантов, которые направляются в США. - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Eric Gay

Так что вряд ли эта трагедия и скорбь остановят огромный поток нелегальных мигрантов, которые направляются в США.

© AP Photo / Eric Gay

В трагической гибели людей обвиняют 45-летнего водителя грузовика Гомера Заморана. Ему предъявлены обвинения в штате Техас в незаконном ввозе иностранцев, приведшем к их смерти. Наказание за это - смертная казнь или пожизненное заключение. Помощнику водителя Кристиану Мартинезу предъявлены обвинения в участии в транспортировке мигрантов и их гибели. Ему также грозит смертная казнь.

В трагической гибели людей обвиняют 45-летнего водителя грузовика Гомера Заморана. Ему предъявлены обвинения в штате Техас в незаконном ввозе иностранцев, приведшем к их смерти. Наказание за это - смертная казнь или пожизненное заключение. Помощнику водителя Кристиану Мартинезу предъявлены обвинения в участии в транспортировке мигрантов и их гибели. Ему также грозит смертная казнь. - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Eric Gay

В трагической гибели людей обвиняют 45-летнего водителя грузовика Гомера Заморана. Ему предъявлены обвинения в штате Техас в незаконном ввозе иностранцев, приведшем к их смерти. Наказание за это - смертная казнь или пожизненное заключение. Помощнику водителя Кристиану Мартинезу предъявлены обвинения в участии в транспортировке мигрантов и их гибели. Ему также грозит смертная казнь.

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