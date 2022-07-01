https://sputnik-georgia.ru/20220701/k-zemle-priblizhaetsya-asteroid-2022-je1-chto-zhdet-nashu-planetu-268093339.html

К Земле приближается астероид 2022 JE1: что ждет нашу планету?

К Земле приближается астероид 2022 JE1: что ждет нашу планету?

Крупный астероид 2022 JE1 приближается к Земле - небесный гость в ближайшие дни пролетит относительно близко от нашей планеты, сообщило Национальное управление... 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T20:36+0400

2022-07-01T20:36+0400

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По данным NASA, астероид диаметром от 50 до 155 метров, приблизится на минимальное расстояние от Земли 3 июля примерно в 19:05 по тбилисскому времени.Астероид 2022 JE1 ученные квалифицируют как "потенциально опасный", при этом утверждают, что небесный гость вряд ли столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии более 3,3 миллиона км, что в девять раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.Астероид 2022 JE1 относится к группе Амура - впервые его заметили 7 мая 2022 года. Один оборот вокруг Солнца небесное тело совершает за 610 земных дней.Следующее приближение астероида 2022 JE1 к Земле ожидается через пять лет, 14 июля 2027 года.Астрономы ранее сообщили, что к Земле приближается астероид 2022 AE1, который может столкнуться с нашей планетой 4 июля 2023-го.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220101/k-zemle-letyat-srazu-dva-potentsialno-opasnykh-asteroida-263322332.html

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