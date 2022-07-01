https://sputnik-georgia.ru/20220701/k-zemle-priblizhaetsya-asteroid-2022-je1-chto-zhdet-nashu-planetu-268093339.html
К Земле приближается астероид 2022 JE1: что ждет нашу планету?
К Земле приближается астероид 2022 JE1: что ждет нашу планету?
Крупный астероид 2022 JE1 приближается к Земле - небесный гость в ближайшие дни пролетит относительно близко от нашей планеты, сообщило Национальное управление... 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T20:36+0400
2022-07-01T20:36+0400
2022-07-01T20:36+0400
в мире
новости
наука
наса
астероид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259158993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1616cd9411f531398e8bf3fc0d360524.jpg
По данным NASA, астероид диаметром от 50 до 155 метров, приблизится на минимальное расстояние от Земли 3 июля примерно в 19:05 по тбилисскому времени.Астероид 2022 JE1 ученные квалифицируют как "потенциально опасный", при этом утверждают, что небесный гость вряд ли столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии более 3,3 миллиона км, что в девять раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.Астероид 2022 JE1 относится к группе Амура - впервые его заметили 7 мая 2022 года. Один оборот вокруг Солнца небесное тело совершает за 610 земных дней.Следующее приближение астероида 2022 JE1 к Земле ожидается через пять лет, 14 июля 2027 года.Астрономы ранее сообщили, что к Земле приближается астероид 2022 AE1, который может столкнуться с нашей планетой 4 июля 2023-го.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20220101/k-zemle-letyat-srazu-dva-potentsialno-opasnykh-asteroida-263322332.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259158993_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5bfdd23489a8457df7f8d364fdb00ab9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, наука, наса, астероид
К Земле приближается астероид 2022 JE1: что ждет нашу планету?
Крупный астероид 2022 JE1 приближается к Земле - небесный гость в ближайшие дни пролетит относительно близко от нашей планеты, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)
По данным NASA, астероид диаметром от 50 до 155 метров, приблизится на минимальное расстояние от Земли 3 июля примерно в 19:05 по тбилисскому времени.
Астероид 2022 JE1 ученные квалифицируют как "потенциально опасный", при этом утверждают, что небесный гость вряд ли столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии более 3,3 миллиона км, что в девять раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.
Астероид 2022 JE1 относится к группе Амура - впервые его заметили 7 мая 2022 года. Один оборот вокруг Солнца небесное тело совершает за 610 земных дней.
Следующее приближение астероида 2022 JE1 к Земле ожидается через пять лет, 14 июля 2027 года.
Астрономы ранее сообщили, что к Земле приближается астероид 2022 AE1, который может столкнуться с нашей планетой 4 июля 2023-го.
Материал подготовлен на основе открытых источников