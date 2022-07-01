https://sputnik-georgia.ru/20220701/livni-meshayut-fermeram-borotsya-s-vreditelyami---agentstvo-prodovolstviya-gruzii-268083584.html

Ливни мешают фермерам бороться с вредителями – Агентство продовольствия Грузии

Ливни мешают фермерам бороться с вредителями – Агентство продовольствия Грузии

Работы по опрыскиванию плантаций следует провести с начала июля до начала августа, промежуток не должен превышать 12 дней 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T15:10+0400

2022-07-01T15:10+0400

2022-07-01T15:35+0400

грузия

новости

экономика

ассоциация производителей фундука

мраморный клоп

сельское хозяйство грузии

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Из-за непрекращающихся проливных дождей в Западной Грузии в течение последних недель, мероприятия, направленные против мраморных клопов, осуществлялись с перебоями, говорится в заявлении Национального агентства продовольствия Грузии.По информации ведомства, из-за непогоды фермеры не смогли зайти на плантации фундука и провести работы по опрыскиванию против вредителя, гнилости сердцевины и "черного рака" (грибкового заболевания, поражающего ткани ствола дерева – ред.).В агентстве отмечают, что с 3 июля ожидается улучшение погоды и ведомство мобилизовано, чтобы продолжить обрабатывать территории специальными растворами против вредителя.Ассоциация производителей фундука Грузии призывает фермеров использовать рекомендованные препараты, которые повышают эффективность протравливания в дождливую погоду.Перед тем, как собрать урожай, необходимо трижды провести работы по опрыскиванию против мраморных клопов, гнилости и "черного рака". Эти работы следует провести с начала июля до начала августа, промежуток не должен превышать 12 дней.Агроконсультанты готовы оказать помощь фермерам и предоставить детальную информацию о препаратах, и помочь им в их покупке. Ассоциация призывает фермеров беспрепятственно осуществлять все эти работы, чтобы сохранить урожай высокого качества.Куда вывозится грузинский фундук >>Цена некачественного и поврежденного фундука в любое время года будет низкой и прямо отразится на доходах фермеров, отмечают в ассоциации.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов и кукурузы.Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Активный мониторинг мраморного клопа начался в Западной Грузии >>В августе 2019 года власти Грузии объявили, что страна наконец-то сумела избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы будут продолжаться.

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грузия, новости, экономика, ассоциация производителей фундука, мраморный клоп, сельское хозяйство грузии, национальное агентство продовольствия грузии